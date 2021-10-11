Назначено 30 экспертиз: в МВД раскрыли новые подробности расследования покушения на Шефира

На Киевщине 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Сергея Шефира. Сейчас правоохранители проводят расследование этого инцидента.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что сейчас тщательно изучили 430 гектаров местности, где было совершено преступление. Некоторые участки осмотрели повторно и обнаружили дополнительные вещественные доказательства.

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На сегодня назначено около 30 экспертиз. Мы продолжаем анализировать огромный объем данных, полученных из соответствующих камер,

– сказал он.

Исполнитель - профессионал

Евгений Енин отметил, что покушение на Сергея Шефира осуществлял профессионал. По его словам, сейчас правоохранители работают на "отлично". И уже в ближайшее время общество проинформируют о продвижении этого расследования.

"Более того, если сравнить это покушение на убийство с тем преступлением, которое было совершено в Черкассах, мы видим огромную разницу в скорости установления объективной истины в производстве", – пояснил первый заместитель главы МВД.

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