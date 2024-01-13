НАПК назвало две области, где больше всего непригодных лиц для службы

13 января 2024, 00:38
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Источник:

НАПК

НАПК направило запросы в областные ТЦК и СП относительно количества постановлений о признании лиц непригодными к военной службе за 2021 – 2023 годы. Средний показатель непригодных лиц за 9 месяцев 2023 по сравнению с показателем 2021 вырос более чем в два раза.

Значительное отличие части лиц, непригодных к службе, зафиксировано в двух областях. Сборная информация может помочь изучить коррупционные риски в деятельности ВЛК. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе НАПК, информирует 24 Канал.

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Где больше всего непригодных в Украине

Наибольший процент проходивших ВЛК и признанных непригодным к службе зафиксирован в Полтавской области –более 20%, а также в столице Украины – близко 18%.

В основном в других регионах показатель колеблется в пределах 5 – 10%. Меньше всего непригодных к службе обнаружили во время прохождения комиссий в пяти областях:

  • В Харьковские области – 2%;
  • В Тернопольской области – 4%;
  • В Житомирской, Сумской и Хмельницкой областях – по 5%.

Сколько непригодных во всех областях Украины / НАПК

В столице больше всего непригодных обнаружили в Голосеевском районе – более 40%. В среднем показатель колеблется от 15 до 20%. Однако меньше всего непригодных было указано в Деснянском и Оболонском районах Киева, по 11% и 5% соответственно.

Сколько непригодных в районах Киева/ НАПК

Собран большой массив данных, которые могут быть полезны для рабочих групп, созданных Министерством обороны Украины для проверки принятых ВЛК постановлений, а также для правоохранительных органов и общества в целом.

Эти данные могут являться индикаторами наличия коррупционных рисков в деятельности ВЛК территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Проверку фактических данных, подтверждающих возможное совершение уголовных правонарушений, осуществляют органы досудебного расследования,
– отметили в НАПК.

На основании каких болезней военнообязанных сочли непригодными

Специалисты НАПК опубликовали перечень наиболее часто применяемых статей "Расписание болезней и физических недостатков, которые определяют степень пригодности лица к военной службе и исключение его из военного учета".

  1. Болезни позвоночника.
  2. Болезни, обусловленные ВИЧ.
  3. Болезни щитовидной железы.
  4. Гипертоническое заболевание.
  5. Сердечная недостаточность II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца.

Диагностирование и подтверждение этих заболеваний крайне сложно, поэтому требует значительного количества лабораторных и инструментальных исследований.

Указанные болезни также не имеют ярко выраженного внешнего проявления, что позволяет использовать такие диагнозы для коррупционных практик,
– отметили в НАПК.

Мобилизация в Украине: главное

  • В конце декабря 2023 Кабинет министров Украины внес в Совет законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения
  • Однако, уже 11 января отозвал проект закона № 10378. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что Верховная Рада Украины может принять документ через несколько недель. При принятии законопроекта будут учтены позиции не только Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, но и антикоррупционного и других комитетов парламента.
  • В то же время в комитете Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отметили, что, вероятно, планируется изменить законопроект по результатам обсуждения в Верховной Раде Украины о рекрутинге, мобилизации и прохождении военной службы.

Автор: Анжеліка Галесевич