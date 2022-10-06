Интриги не было, – Железняк рассказал, изменится ли политика НБУ с новым главой

Андрей Пышный должен стать новым главой НБУ. Это независимый институт, а значит, с изменением руководителя политика Нацбанка не изменится

Об этом 24 каналу рассказал нардеп Ярослав Железняк. Ранее сообщалось о том, что будет делать НБУ с неконтролируемой печатью денег.

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Интриги по поводу нового главы НБУ не было

Железняк отметил, что нет никакой интриги, Андрей Пышный возглавит НБУ. Стать главой НБУ по закону – тяжело. Там много критериев, в частности, нужно 10 лет работать в банковской системе. Пышный довольно долгое время возглавлял Ощадбанк, и его в банковской системе и международные партнеры достаточно хорошо знают.

С 2015 года Нацбанк стал независимым институтом, и я очень надеюсь, что мы не увидим разницы между политикой НБУ, независимо от того, какая фамилия будет на табличке на дверях главы Нацбанка,

– заметил нардеп.

Он продолжил, что во время войны НБУ проделал феноменальную работу. Можно только поблагодарить за то, что курс доллара не стал 100 гривен.

Железняк рассказал, изменится ли политика НБУ с новым главой: смотрите видео

Предугадать инфляцию в бюджете невозможно

Нардеп также рассказал, что в проекте бюджета нет ни одной цифры, которая говорит об инфляции или курсе гривны. Это в пояснительной записке макропрогноз в августе от Минэкономики. Пока что по действующим показателям инфляции мы идем лучше, чем планировалось в этом году. Как будет в следующем году, никто не знает.

"Главная задача Нацбанка – сдержать инфляцию. Не курс гривны, не стимулировать рост экономики. В идеальном мире инфляция в пределах 5%. Сейчас она, разумеется, больше. У Минфина же задача – профинансировать расходы, на половину из которых не хватает денег", – подчеркнул Железняк.

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