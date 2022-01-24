Не дождался следователя, – в ГБР рассказали о визите Порошенко по вызову
Источник:телеграм ГБР
В Государственном бюро расследований заявили, что Петр Порошенко 24 января пришел к ним по вызову. Однако со следователем нардеп не встретился.
Порошенко ненадлежащим образом выполняет возложенные на него обязанности – ГБР
Лидера "Европейской Солидарности" вызвали на 16:00. Однако он опоздал на 11 минут.
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Защитник Порошенко позвонил следователю и сообщил об их прибытии. Политика зарегистрировали в "Журнале посетителей". Через 4 минуты после этого следователь пришел в холл. Однако нардепа и его адвокатов уже не было.
Подозреваемый Порошенко и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут. Они покинули Бюро, точно зная, что следователь ждет их и готов к встрече,
– подчеркнули в ведомстве.
Следователь позвонил адвокату Порошенко, но тот не ответил, почему они так быстро ушли из ГБР.
В ГБР добавили, что такие действия нардепа могут свидетельствовать о ненадлежащем исполнении подозреваемым возложенных на него обязанностей.
Порошенко не дождался следователя / Фото ГБР
Главное о деле Порошенко
- Политику объявили подозрение в государственной измене из-за сотрудничества с боевиками и закупки угля с временно оккупированных территорий.
- 19 января Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Теперь политик должен прибывать по каждому требованию следователя, сообщать об изменении места жительства, не выезжать за рубеж и не покидать территорию Киева и области.
- Однако Офис генпрокурора решил обжаловать меру пресечения. Прокуроры требуют взять Порошенко под стражу с правом внесения залога в размере 1 миллиард гривен.
- Адвокаты политика также подали апелляцию. Их не устраивает то, что нардеп не может выехать за границу.
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Полный текст публикации ГБР в телеграмме:
Порошенко прибыл по вызову в ГБР, но за 7 мин покинул помещение, не дождавшись следователя.
Напомним, что 19 января 2022 года Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства и возложил на него обязанности, в частности прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда.
Сегодня, 24 января 2022 года, подозреваемого вызвали на 16:00 до Государственного бюро расследований.
Подозреваемый прибыл с опозданием, и в 16:11 защитник Порошенко позвонил следователю и сообщил об их прибытии по вызову.
Хотя следователь за4 минуты уже был в холле помещения, однако ни подозреваемого, ни его защитников в здании уже не было.
Следователь позвонил адвокату Голованю, но последний не сообщил причин такого поспешного оставления помещения Бюро.
Так, зафиксировано, что в 16:07 Порошенко вместе с адвокатами прибыл в помещение Государственного бюро расследований, в 16:11 его зарегистрировали в "Журнале посетителей", а в 16:14 народный депутат покинул здание ГБР, не дождавшись следователя.
Таким образом, подозреваемый и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут. Они покинули Бюро, зная, что следователь ждет их и готов к встрече.
Указанные факты могут расцениваться, как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей.