Не дождался следователя, – в ГБР рассказали о визите Порошенко по вызову

В Государственном бюро расследований заявили, что Петр Порошенко 24 января пришел к ним по вызову. Однако со следователем нардеп не встретился.

Порошенко ненадлежащим образом выполняет возложенные на него обязанности – ГБР

Лидера "Европейской Солидарности" вызвали на 16:00. Однако он опоздал на 11 минут.

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Защитник Порошенко позвонил следователю и сообщил об их прибытии. Политика зарегистрировали в "Журнале посетителей". Через 4 минуты после этого следователь пришел в холл. Однако нардепа и его адвокатов уже не было.

Подозреваемый Порошенко и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут. Они покинули Бюро, точно зная, что следователь ждет их и готов к встрече,

– подчеркнули в ведомстве.

Следователь позвонил адвокату Порошенко, но тот не ответил, почему они так быстро ушли из ГБР.

В ГБР добавили, что такие действия нардепа могут свидетельствовать о ненадлежащем исполнении подозреваемым возложенных на него обязанностей.



Порошенко не дождался следователя / Фото ГБР

Главное о деле Порошенко

Политику объявили подозрение в государственной измене из-за сотрудничества с боевиками и закупки угля с временно оккупированных территорий.

19 января Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Теперь политик должен прибывать по каждому требованию следователя, сообщать об изменении места жительства, не выезжать за рубеж и не покидать территорию Киева и области.

Однако Офис генпрокурора решил обжаловать меру пресечения. Прокуроры требуют взять Порошенко под стражу с правом внесения залога в размере 1 миллиард гривен.

Адвокаты политика также подали апелляцию. Их не устраивает то, что нардеп не может выехать за границу.

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Полный текст публикации ГБР в телеграмме:

Порошенко прибыл по вызову в ГБР, но за 7 мин покинул помещение, не дождавшись следователя.

Напомним, что 19 января 2022 года Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства и возложил на него обязанности, в частности прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда.

Сегодня, 24 января 2022 года, подозреваемого вызвали на 16:00 до Государственного бюро расследований.

Подозреваемый прибыл с опозданием, и в 16:11 защитник Порошенко позвонил следователю и сообщил об их прибытии по вызову.

Хотя следователь за4 минуты уже был в холле помещения, однако ни подозреваемого, ни его защитников в здании уже не было.

Следователь позвонил адвокату Голованю, но последний не сообщил причин такого поспешного оставления помещения Бюро.

Так, зафиксировано, что в 16:07 Порошенко вместе с адвокатами прибыл в помещение Государственного бюро расследований, в 16:11 его зарегистрировали в "Журнале посетителей", а в 16:14 народный депутат покинул здание ГБР, не дождавшись следователя.

Таким образом, подозреваемый и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут. Они покинули Бюро, зная, что следователь ждет их и готов к встрече.

Указанные факты могут расцениваться, как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей.