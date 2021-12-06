Не думаю, что Москве уступят, – российский правозащитник о переговорах Байдена и Путина

Джозеф Байден и Владимир Путин 7 декабря проведут переговоры в формате видеоконференции. Однако пока нет никаких оснований, чтобы кто-то пошел на уступки Москве.

Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала. Во время разговора обе стороны лишь выскажут свои претензии, что происходило уже не раз.

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По словам Фейгина, Байден уже ответил на шантаж Кремля, когда заявил, что не принимает никаких "красных линий".

. Владимир Путин заявил, что ему не нравится идея расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины. В ответ Байден отметил , что не принимает ничьих "красных линий".

Как рассказал Фейгин, во время встречи Байдена и Путина в Женеве, которая состоялась в июне 2021 года, президент США в очередной раз подтвердил, что будет стоять на стороне Украины и поддерживать ее суверенитет.

Впрочем, отношение России к украинскому государству не меняется. В то же время в Вашингтоне точно не ожидали, что Владимир Путин снова будет шантажировать международное сообщество.

Пока я не вижу никаких оснований, что Москве кто-то пойдет на уступки,

– подчеркнул российский правозащитник.

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Фейгин также предположил, что во время разговора Путин, скорее всего, будет настаивать на встрече. Это является целью Кремля.

Если Москве удастся этого добиться, то будет пауза и возможность для нападения на Украину, а если нет – вопрос открытый.

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