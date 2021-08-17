"Не хочется, чтобы появились", – Разумков о вероятности олигархов в СНБО

Дмитрий Разумков в очередной раз высказал мнение, что СНБО не может определять, кто в Украине является олигархом. Конфликт интересов спикер видит в том, что Совет нацбезопасности состоит из представителей разных ветвей власти, которые могут отстаивать интересы тех или иных олигархов.

Спикер Рады заверил, что он не считает, что сейчас в СНБО есть олигархи. Такое заявление Разумков сделал во время брифинга в Полтавской области.

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Дмитрий Разумков заверил, что в СНБО олигархов нет

Глава Верховной Рады призвал "делать и писать законы так, чтобы в СНБО не появлялись олигархи".

А манипулировать и говорить, что там кто-то есть (из олигархов в СНБО – 24 канал)... пока нет. И мне бы очень не хотелось, чтобы там появились. А тем более мне бы не хотелось, чтобы там были люди, которые даже гипотетически могут в будущем отстаивать чьи-то интересы, кроме интересов украинского народа,

– заверил Разумков.

Кстати, перед тем спикер выразил мнение, что усматривает конфликт интересов в закреплении функции определения статуса олигарха за Советом. Разумков тогда заверил, что:

"СНБО является координационным органом и не может иметь полномочий определять, является ли лицо олигархом";

он заверил, что такую функцию следует предоставить структуре при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции;

более того, он заверил, что Украине нужен также закон о лоббизме, ведь это "точно поможет" вывести в публичную плоскость все негативное, что есть в украинской политике.

На эти вопросы ответил секретарь СНБО Алексей Данилов 30 июля. Он призвал дождаться голосования за проект закона во втором чтении. Тогда же он обратился к Разумкову со словами: "Я хотел бы заметить, если почтенный пан, член Совета нацбезопасности и обороны, председатель Верховной Рады считает, что среди нас 23 членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы послушать, кто из нас здесь является олигархом, чтобы здесь был конфликт интересов".

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