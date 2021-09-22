Не хожу в гости без приглашения, – Разумков о предстоящем заседании "слуг" с Зеленским

В "Слуге народа" анонсировали проведение большого совещания с участием нардепов, представителей правительства и Владимира Зеленского. Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что его на собрание не пригласили.

Председатель Верховной Рады в эфире одного из телеканалов прокомментировал свое возможное участие в заседании народных депутатов из "Слуги народа".

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Разумкова еще не пригласили на встречу

По состоянию на сегодня (22 сентября – 24 канал) меня не приглашали на это совещание. Пригласят – обязательно приму участие, не пригласят – не приму,

– отметил спикер Рады.

Он добавил, что не ходит в гости без приглашения.

Напомним, Разумков – первый номер избирательного списка партии президента. Однако в последнее время СМИ пишут, что между ним и монобольшинством развивается конфликт.

Конфликт Разумкова и "Слуги народа": коротко

Причиной может быть закон об олигархах, который председатель Рады направил на рассмотрение Венецианской комиссии.

Разумков 20 сентября обратился к правоохранителям. Он подозревает, что нардепов могли подкупить, чтобы те действовали против него.

В Офисе Президента сообщили, что к Разумкову нет серьезных претензий, но есть разные взгляды на будущее государства.

В то же время журналист Юрий Бутусов убежден, что скандал с председателем парламента – искусственный. Его создали, чтобы привлечь внимание к закону об олигархах.