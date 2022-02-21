Не играйтесь жизнями людей на Донбассе, – Бербок обратилась к Путину

Анналена Бербок резко осудила агрессию России против Украины. Немецкая дипломат призвала Путина сесть за стол переговоров.

Министр иностранных дел Германии отметила, что действия российских властей сейчас – "абсолютно безответственная игра". Об этом она сообщила в ходе встречи глав МИД стран-членов ЕС в Брюсселе.

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Анналена Бербок подчеркнула, что жизнь огромного количества людей на Донбассе сейчас под большой угрозой, в прифронтовых районах на востоке Украины есть риски проблем с электроснабжением и водой.

Не играйте с человеческими жизнями. Мы за столом каждый час, поминутно. Ждем вас, чтобы вместе обеспечить мир и безопасность в Украине,

– обратилась дипломатка к Путину.

Немецкая министр добавила, что в переговорах с Россией есть красные линии. Она указала: "Основа нашего сосуществования, международное право, наши европейские договоры, они не подлежат обсуждению".

Войска России вблизи Украины: что известно

Алексей Резников считает, что нападения на Киев со стороны Белоруссии не будет. Политик объяснил, что у России нет такого контингента на белорусской территории, который бы это позволил сделать.

В сети показали фотографии русских военных, которые уже 5 дней живут на вокзале в селе Долбино Белгородской области. Солдаты спят на полу и питаются за свой счет.

Борис Джонсон поддержал Украину. Он заявил, что агрессор рискует потерять все, если уйдет в наступление. По его словам, русские матери будут плакать о своих сыновьях.

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