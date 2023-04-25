Не имеем права на слабые места, – командующие доложили Зеленскому о ситуации на поле боя
Источник:Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский 25 апреля провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Зеленский заслушал доклады командующих о ситуации на фронте.
Президент рассказал, что во время заседания была актуализирована информация о ситуации на поле боя, в том числе на самых сложных направлениях. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.
Смотрите также Поражение приближается: почему россияне усиленно готовят Крым к обороне и зачем минируют пляжи
Во время Ставки подвели итоги "Рамштайна"
"Каждое из направлений обороны Украины важно. Не имеем права, чтобы Украина имела слабые места", – сказал глава государства.
Также во время заседания участники Ставки подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате "Рамштайн".
Украина и ее Силы обороны непрерывно становятся сильнее. Но должны ускорять темпы поставки оружия, ведь каждый день задержки – это жизнь наших бойцов,
– отметил Зеленский.
Кроме того, во время Ставки обсудили ход комплектования личным составом и техникой бригад.
"Бойцы должны быть обеспечены всем необходимым для качественного выполнения задач командования по приближению нашей победы", – резюмировал президент.
Буданов доложил Зеленскому о планах россиян
- Владимир Зеленский 21 апреля также провел заседание Ставки Главнокомандующего. Во время заседания глава ГУР МО Кирилл Буданов доложил, что наша разведка знает все планы врага в ближайший период.
- Также на Ставке обсуждалось производство ракет и боеприпасов нашими предприятиями.
- 17 апреля также проводилось заседание Ставки Главнокомандующего. На встрече была заслушана информация об оперативной обстановке на передовой. Украинская разведка также рассказала о возможных действиях российских оккупантов в ближайший период.
- Ранее Владимир Зеленский сказал, что Украина не может отказаться от защиты Бахмута, которую наши воины защищают длительное время. Президент объяснил, что захват города может открыть России плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск.
- В то же время, Зеленский и глава разведки Кирилл Буданов заявил, что на данный момент угрозы наступления российских войск с территории Беларуси – нет.