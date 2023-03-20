Не из-за санкций: политолог назвал причину, почему Китай не даст Кремлю оружие

Китай и Россия придерживаются концепции "вечной дружбы" и взаимовыгодного сотрудничества. Впрочем, Пекин не спешит передавать оружие россиянам.

Об этом 24 Канала рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он отметил, что публично говорить о передаче оружия Путин и Си Цзиньпинь не будут.

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Владимир Путин публично не будет объявлять просьбу Си Цзиньпиня передать оружие России. Если что-то подобное будет звучать в кулуарах, то максимум оружия, на которое может рассчитывать российская сторона – то, что они получали до того.

Речь идет о стрелковом оружии, возможно, какие-то патроны или бронежилеты. Не исключено, что могут передать какую-то часть комплектующих в ограниченном количестве через, подчеркиваю, третьи страны – Иран, Беларусь, хотя с Беларусью – это маловероятно,

– отметил Рейтерович.

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Ключевая стратегическая задача Китая, подчеркнул политолог, это модернизация собственной армии, о чем прямо и не прямо говорят самые китайские власти. На то есть причина: война России против Украины показала, чего стоит "вторая армия мира".

"Учитывая, что китайская армия вооружена в основном тем же, чем и российская, и исповедует те же тактические и стратегические принципы ведения войны, я думаю, что они очень внимательно за этой войной наблюдают и понимают, сколько и чего нужно менять им", – заметил политолог.

Поэтому, подытожил Игорь Рейтерович, Россия не получит никаких ракет или беспилотников непосредственно от китайских властей. Впрочем, какой-то минимум будет поступать для того, чтобы Пекин смог в дальнейшем держать Россию на "коротком поводке".

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