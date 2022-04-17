"Не я бью, верба бьет": поздравления военных и политиков с Вербным воскресеньем

Христиане западного обряда 17 апреля отмечают Пасху. В восточном обряде – Вербное воскресенье. С праздником украинцев поздравили религиозные деятели, политики и чиновники, а также самые важные люди – наши защитники.

24 канал собрал поздравления в одном материале. Также к этим словам присоединяется и вся редакция.

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По пути испытаний идет наш народ, – Эпифаний

О празднике Входа Господня в Иерусалим написал глава Православной церкви Украины Эпифаний. Митрополит отметил, что этот праздник полон одновременно и радости, и скорби. Ведь Иисус знал, что ждет его дальше, несмотря на то, что его сейчас приветствовала толпа.

Знал, что впереди – крестные страдания. Но смиренно шел на них. Почему? Ибо он пришел не ради принятия славы от людей, не ради оправдания перед ними за свое служение, но ради спасения, их спасения,

– объяснил митрополит.

Глава ПЦУ отметил, что сейчас тяжелым путем страданий и испытаний войной шагает весь украинский народ. Защитники жертвуют жизнью, чтобы защищать людей Украины. Все полагаются на Божью помощь в борьбе против зла. Митрополит уверен, что правда победит ложь, а жизнь – смерть.

Смотрите поздравления митрополита Эпифания:

Украина борется, – Святослав Шевчук

Поздравления опубликовал в соцсетях и глава УГКЦ Святослав Шевчук. Он подчеркнул, что Украина стоит, борется и направляется к Христовому Воскресению.

Украинский народ переживает уже 53-й день всенародной борьбы, противостояния российской агрессии. Этой ночью снова горели наши города и села. Донбасс и Юг Украины стойко удерживают оборону. Особые молитвы за Мариуполь, который атакуют и с земли, и с моря, и с неба,

– сказал глава УГКЦ.

Святослав Шевчук подчеркнул, что праздник означает победу жизни над смертью, добра над злом. Он заверил, что весь мир сейчас в восторге от украинской молодежи – защитников, которые демонстрируют любовь к родине, ближним, родным.

Смотрите поздравление Святослава Шевчука:

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Украинские артиллеристы записали поздравление с "Вербой"

Оригинальное поздравление опубликовали в Министерстве обороны. Оно поступило от украинских артиллеристов. Наши воины заверили, что будут бить оккупантов вербой. Правда, речь идет не о лозе, а о реактивной системе залпового огня "Верба".

Это стоит увидеть – как бьет "Верба":

С нами Бог, за нами Победа – штаб ООС

В штабе ООС присоединились к поздравлениям украинского народа. Воины, которые сейчас обороняют Донбасс, заверили, что мы – на своей земле, а значит, вместе преодолеем врага.

В СБУ обещают "пламенные" приветы оккупантам

В СБУ подчеркнули, что украинцы готовятся к Пасхе и освящают вербу с верой в нашу победу. Не обошли сотрудники Службы безопасности возможность напомнить и о РЗСВ "Верба". С ее помощью пообещали передать "пламенные" приветы оккупантам.

Желаем в этот день всей Украине хорошего настроения и сил,

– добавили в СБУ.

Оккупантов тоже будут бить "Вербой" / Из телеграма Александра Симчишина

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Это символ победы над смертью, – Гетманцев

Председатель комитета Верховной Рады по финансам Даниил Гетманцев отметил, что Вербное воскресенье – это очень наш праздник. Ведь впереди очень тяжелые испытания, однако Украина точно победит.

Украинцев поздравили из оккупированного Херсона

Херсонский городской совет тоже опубликовал поздравления с большим христианским праздником. Город-герой и часть области находятся под российской оккупацией.

По народным приметам, дождь в Вербное воскресенье говорит о хорошем урожае. Он нам нужен – и дождь, и урожай. Урожай – это символ мира и победы во всех смыслах!,

– сказали херсонцы.

Кратко о праздновании Вербного воскресенья: