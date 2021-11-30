Не надо пугаться, – Гетманцев призывает не паниковать из-за информации о госперевороте

Даниил Гетманцев не видит причин для паники после заявления Владимира Зеленского о возможном госперевороте в Украине 1 декабря. По словам нардепа, правоохранительные органы работают.

Глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике отметил, что уже возбуждено уголовное дело. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами 30 ноября.

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Я убежден, что компетентные государственные органы работают. Я думаю, что мы в надежных руках. Не надо пугаться никаких переворотов, все будет хорошо, все будет по закону, все будет по Конституции,

– сказал политик.

Он подчеркнул, что беспокоиться не нужно, потому что правоохранители работают – ведут расследование. В то же время "злоумышленники, причастные к любым переворотам, понесут наказание".

Гетманцев ответил, почему не созывают СНБО

Даниил Гетманцев также ответил на вопрос, почему по этому поводу Владимир Зеленский не созывает заседание СНБО, ведь эта тема касается обороны нашего государства.

Наверное, на сегодняшний день нет тех оснований, которые необходимы для собрания Совета нацбезопасности и обороны. Я думаю, что этот вопрос (госпереворот – 24 канал) может быть решен в рамках уголовного производства, как это происходит сейчас,

– подытожил народный депутат.

Зеленский заявил о госперевороте: коротко

Владимир Зеленский публично заявил, что россияне совместно с некоторыми гражданами Украины пытаются устроить государственный переворот в стране и свергнуть действующую власть.

Глава государства указал, что организаторы якобы пытаются вовлечь Ахметова в эти планы.

Журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер рассказал, что захват власти в Украине готовили офицер ФСБ и три предателя из МВД Украины и назвал их имена.