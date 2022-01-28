Не нагнетать ситуацию и оставаться в Украине: Зеленский встретился с иностранными дипломатами

28 января 2022 , 20:48
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Офис Президента

Президент Владимир Зеленский 28 января провел встречу с дипломатами зарубежных стран. Он попросил их оставаться на Украине и не нагнетать ситуацию на фоне угрозы российского вторжения.

Зеленский подчеркнул, что мир в последние недели ощущает угрозу деэскалации. Он подчеркнул, что Украина живет так в последние 8 лет.

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Мы всегда готовы к любому сценарию. Но мы, Украина, всегда стремимся к одному – это мирное урегулирование дипломатическим путем,
– сказал президент.

По его словам, сейчас Украина нуждается в личном присутствии союзников и партнеров, потому что нагнетание тревоги наносит не меньшие экономические потери, чем прямые военные действия.

Украине нужна помощь

На мероприятие к президенту пришли 80 представителей иностранных государств и международных организаций. Он в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно помогать и самый простой способ – быть с нами.

Владимир Зеленский также поблагодарил партнеров Украины за безопасность, военную и экономическую помощь.

"Но еще одна форма помощи, которая по своему значению не уступает вооружению и финансам – это мировая уверенность в Украине. Сигналы о стабильности, о надежности Украины как партнера. Тем более, когда для этого есть все основания", – заявил президент.

Он также подчеркнул, что, несмотря на все угрозы, Украина продолжает реформы.

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Автор: Оксана Княжик