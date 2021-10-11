Не очень похоже на его поведение, – Разумков об обстоятельствах смерти Полякова

В Чернигове прощаются с народным депутатом Антоном Поляковым. На церемонию приехал и Дмитрий Разумков. Уже бывший спикер Верховной Рады заявил, что не верит в то, что депутат сам употребил метадон перед смертью.

Такого же мнения придерживаются и однопартийцы Полякова из фракции "За майбутнє", которые тоже приехали попрощаться с коллегой.

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Разумков и нардепы об обстоятельствах гибели Полякова

То, о чем говорят, не очень похоже на то поведение, которое я видел со стороны Полякова,

– отметил Разумков.

У бывшего главы парламента есть вопрос к тому, что погибший нардеп мог сам выпить метадон.

В то же время депутат Тарас Батенко подчеркнул, что никто ни разу не видел, чтобы Поляков был под влиянием метадона. Парламентарий пока не готов сказать, кому была выгодна смерть Полякова.

, 11 октября в Чернигове проходит церемония прощания с Антоном Поляковым, которая началась в 10:00 в Черниговском областном филармоническом центре, на проспекте Мира. Похоронят нардепа на кладбище "Яцево".

Текст сообщения PavlovskyNews:

На прощание с Антоном Поляковым приехали его однопартийцы "За майбутнє" и экс-спикер ВР Дмитрий Разумков. Все они не верят в то, что Поляков сам употребил метадон перед смертью.

Разумков заявил, что это не похоже на Полякова, а нардеп Тарас Батенко сказал журналисту PavlovskyNEWS, что никто ни разу не видел, чтобы Поляков был под воздействием метадона. Нардеп пока не готов сказать, кому была выгодна смерть Полякова.

Смерть Полякова: коротко