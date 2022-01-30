Не оружием, – в Бундестаге призывают решить конфликт с Россией дипломатией

В Германии в очередной раз высказались против предоставления Украине оружия из-за угрозы эскалации. Мол, конфликт следует решать дипломатическим путем.

Задачей и ролью Запада является "поддерживать мир, пусть и хрупкий, и выступать посредником в урегулировании". Об этом заявил глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених.

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Он подчеркнул, что поставки оружия Киеву "эту роль не укрепят".

Мы должны настойчиво пытаться урегулировать конфликт России и Украины путем дипломатии,

– сказал Мютцених.

Политик также призвал готовиться к худшему, комментируя ситуацию вокруг Украины.

Германия отказывается поставлять Украине оружие: что известно

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна не будет поставлять Украине оружие. Это, мол, будет "не полезно". В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что такой шаг "украинцы будут помнить десятилетиями".

В Берлине говорят, что боятся эскалации конфликта, которая может начаться после того, как поступит вооружение. Кстати, такую позицию правительства поддерживают и рядовые немцы. В то же время некоторые страны Европейского Союза ее раскритиковали.

Впоследствии Германия решила предоставить Украине 5 тысяч касок, а также помочь достроить бункер под Одессой.

Как государства помогают Украине

Дания предоставит Киеву деньги для обороны от агрессора, а также на проведение реформ. Кроме того, страна может отправить оружие.

Канада одобрила решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 120 миллионов долларов.

США отправили в Киев четыре партии военной помощи. В частности, современное оборудование, боеприпасы и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.