"Не оставим ни одного украинца": сколько еще наших граждан ждут эвакуации из Афганистана

Утром 22 августа военно-транспортный самолет Ил-76МД успешно эвакуировал из Афганистана 83 человека. Из них только 31 – украинцы. В Офисе президента подчеркнули, что в стране до сих пор находятся более 100 украинцев, и в течение ближайших дней их должны оттуда вывезти.

Детали операции по эвакуации рассказал руководитель ОП Андрей Ермак во время встречи эвакуационного борта из Кабула.

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В эвакуации нуждаются более 100 украинцев

По словам главы ОП, людей эвакуировали практически из боевых действий. Ермак отметил, что в Афганистане до сих пор находятся более 100 украинцев, и в течение ближайших дней их должны оттуда вывезти. Таким образом, эвакуационная операция еще не завершена.

У нас в Афганистане остается более 100 украинцев, и в ближайшие дни будет продолжена операция по эвакуации. Поэтому, как постоянно говорит президент Украины, мы не оставим ни одного украинца в беде,

– подчеркнул Ермак.

Что известно об эвакуации украинцев из Афганистана

Украина уже дважды осуществила эвакуационную операцию из захваченного талибами Афганистана:

16 августа наш самолет уже вывез 8 украинцев и 72 представителя других государств. В МИД Украины пояснили, что не все, кто хотел покинуть захваченную талибами страну, могли добраться до аэропорта.

21 августа борт успешно эвакуировал 83 человека, из которых 31 – украинцы. На родину вернулись 12 украинцев с военной базы, также были спасены иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи.

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Беженцы из Афганистана не останутся жить в Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга рассказал, что Украина согласилась оказать логистическое содействие США в осуществлении эвакуации беженцев из Афганистана.

Операция, которую сейчас ведут США и другие страны по вывозу граждан, является беспрецедентной по своей сложности и по количеству лиц, которых нужно эвакуировать за короткий промежуток времени. Мы согласились оказать логистическое содействие в осуществлении этой эвакуации,

– сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что речь идет не о поселении эвакуированных людей в Украине. То есть иностранцы, которых эвакуировала наша страна, не останутся здесь жить. По словам главы МИД, пока в рамках этой программы ни один гражданин Афганистана в Украину не прилетел.