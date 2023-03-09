Не помню, чтобы такое было раньше, – Игнат о новом обстреле россиян

Россия в ночь на 9 марта в очередной раз массированно атаковала Украину, запустив чуть ли не сотню ракет. В частности, враг активно запускал гиперзвуковые ракеты.

В общей сложности, россияне за ночь выпустили по территории Украины сразу 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Раньше такого не было

Не помню, чтобы раньше такое вообще было. Шесть "Кинжалов" в общей сложности выпустил противник. Использовал он разные самолеты, в частности стратегической авиации,

– рассказал Юрий Игнат.

Всего в течение вражеской атаки произошел 81 пуск ракет. Из них:

28 пусков – крылатых ракет Х-101, Х-555;

20 пусков – ракет "Калибр" (из трех носителей с Черного моря);

6 пусков – сверхзвуковых ракет Х-22;

6 пусков – гиперзвуковых ракет "Кинжал";

8 пусков – управляемых авиационных ракет (это Х-31, Х-59, выпускаемых с Су-35);

13 пусков – ракет с зенитно-ракетных систем С-300;

8 – беспилотных комплексов "Шахид".

"Видим, какой букет из БпЛА и ракет нам приготовил противник этой ночью. Что сбито? Мы сбили 34 ракеты "Калибр" и Х-101, Х-555. Это то, что мы можем сбивать. И реально из 48 сбито 34 ракеты", – рассказал спикер Воздушных сил.

Юрий Игнат о новой ракетной атаке: смотрите видео

В отношении управляемых авиационных ракет украинские Воздушные силы организовали "определенное противодействие", поэтому они не достигли своих целей. Речь обо всех 8 таких ракетах. Впрочем, секреты противодействия собеседник не раскрыл.

Не будем записывать их в сбитые. Просто: организовано противодействие, минус 8 Х-31 и Х-59,

– подчеркнул Юрий Игнат.

В то же время украинские войска не могли сбить по 6 сверхзвуковых ракет Х-22 и гиперзвуковых "Кинжалов", а также 13 ракет С-300.

"Пока нет возможности сбивать эти ракеты, они представляют для нас угрозу. А в целом результаты вы видите – 34 из 48 крылатых ракет сбиты и 4 из 8 БпЛА "Шахид", – резюмировал представитель Воздушных сил.

Ракетная атака России 9 марта

В ночь на 9 марта Россия нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. В противоположность последним месяцам, когда такие удары враг совершал с самого утра, в этот раз атаку нанесли поздно ночью.

В результате атаки врага были попадания во многих регионах страны. В частности: