"Не простая бравада": Путин цинично заявил об опасности от Украины из-за ядерного оружия

Глава Кремля Владимир Путин 21 февраля выступил с так называемым обращением. В нем он делал циничные заявления относительно Украины и ситуации с оккупированным Донбассом.

Путин нагло и маразматично считает, что Украина создаст ядерную ракету. Он цинично заявил, что из-за этого будет якобы "опасность" для России.

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Прозвучали заявления о создании Украиной собственного ядерного оружия, и это пустая бравада,

– сказал глава страны-оккупанта.

Более того, он фантазирует, что Украине купить ядерное оружие якобы будет намного проще. Он дерзко подчеркнул в привычной риторике России, что мы якобы будем иметь технологическую поддержку из-за рубежа.

Продолжая свои маразматические размышления, Путин еще и сказал, что командовать нашими ВСУ могут напрямую штабы НАТО.

Путин цинично угрожал Украине

Во время своего обращения 21 февраля глава Кремля сделал множество нелепых заявлений относительно нашего государства. В частности, угрожал майдановцам, что "накажет".

Также Путин позорно высказался и о декоммунизации в Украине. Он пригрозил, что Россия "готова показать, что такое декоммунизация".

Это при том, что бойцы государства-агрессора вплотную приблизились к украинским границам. Они совершают различные провокации, манипуляции и обстреливают мирное население.

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