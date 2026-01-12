Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Национальных информационных систем.

Почему реестры приостановили свою работу?

Вечером пятницы, 12 января, Национальные информационные системы сообщили о сбое работы в Единых и Государственных реестрах, которые администрирует Министерство юстиции Украины.

Произошло это из-за перебоев с электроснабжением в результате российских атак.

В связи с перебоями электроснабжения на одном из центров обработки данных возможны временные нарушения стабильного доступа к отдельным Единым и Государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины,

– говорится в заявлении.

Отмечается, что специалисты уже начали работы по восстановлению и стабилизации электроснабжения. Когда доступ к сервисам будет полностью восстановлен, сообщат дополнительно.

