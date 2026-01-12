Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Национальных информационных систем.
Почему реестры приостановили свою работу?
Вечером пятницы, 12 января, Национальные информационные системы сообщили о сбое работы в Единых и Государственных реестрах, которые администрирует Министерство юстиции Украины.
Произошло это из-за перебоев с электроснабжением в результате российских атак.
В связи с перебоями электроснабжения на одном из центров обработки данных возможны временные нарушения стабильного доступа к отдельным Единым и Государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины,
– говорится в заявлении.
Отмечается, что специалисты уже начали работы по восстановлению и стабилизации электроснабжения. Когда доступ к сервисам будет полностью восстановлен, сообщат дополнительно.
Россияне бьют по украинской энергетике: что известно?
12 января россияне атаковали важный энергообъект в Новгород-Северском районе Черниговской области. Это привело к обесточиванию в ряде населенных пунктов региона.
11 января в ДТЭК сообщили, что в результате вражеской атаки в части Днепропетровской области и городе Днепр произошли аварийные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не применяются. Аварийные отключения в тот же день действовали и в Коростенском районе Житомирской области.
В ночь на 9 января российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Украины, в частности районным котельным. После обстрела в Киеве фиксировали перебои с электро- и водоснабжением из-за повреждения подстанций, линий и объектов генерации.