Не сдержался: Папа Римский заплакал, когда молился о мире в Украине
Источник:The Guardian
Папа Римский Франциск не сдержал эмоции и заплакал во время своей молитвы о мире в Украине. Голос понтифика начал дрожать, когда он вспомнил о страданиях украинцев.
После слов о желании "передать благодарность украинскому народу" он прервал молитву и не мог продолжать около 30 секунд.
К теме История повторяется, – Папа Римский сравнил Россию с нацистской Германией
Толпа начала аплодировать, когда Папа Римский перестал говорить и начал плакать. Когда он вернулся к молитве, его голос все еще дрожал.
..украинского народа за мир, о котором мы так долго просили Господа. Я должен передать вам мольбы детей, стариков, матерей и родителей и молодых людей этой замученной земли, которая так много страдает,
– продолжил Папа Римский.
Заявления Папы Римского по поводу войны в Украине: последние новости
- В своем предыдущем заявлении, которое Понтифик сделал 7 декабря, он сравнил действия России с нацистской Германией, когда немцы сознательно уничтожали евреев. По словам Папы, сейчас история повторяется.
- Также Папа Римский предложил посредничество Ватикана в переговорах между Украиной и Россией.
- Ватикан не оставляет попыток примирить Украину и Россию – жертву и палача, чтобы "все жили в мире". Именно с этой целью Папа предложил переговоры между сторонами на его территории.
К теме Лавров назвал заявления папы Франциска "нехристианскими" и объяснил удары по инфраструктуре