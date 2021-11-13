"Не смог встать с постели": в тюрьму Саакашвили пригнали реанимобиль
Источник:фейсбук Елизаветы Ясько
Состояние заключенного Михеила Саакашвили стремительно ухудшается с каждым днем. Политик нуждается в немедленной реанимации.
Вечером 13 сентября экс-президент Грузии не смог встать с постели. Об этом сообщила возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько.
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Состояние Саакашвили серьезно ухудшилось
По ее словам, Саакашвили нужно эвакуировать в реанимацию, но остается вопрос – куда. Ведь в тюрьме Глдани отсутствует медицинское оборудование.
Буквально только что (вечер 13 ноября) состояние Михеила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог встать с постели,
– подчеркнула Ясько.
Она сообщила, что в тюрьму пригнали реанимобиль. Врач Николоз Кипшидзе, как заметила Ясько, сейчас находится внутри. Он заявил, что Саакашвили с каждым днем становится все хуже.
"Время истекает, друзья. Чудес не бывает. Итогом будет его смерть, другого в медицине нет", – сказал врач политика.Напомним! Ясько 12 ноября наконец встретилась с Саакашвили. Она отметила, что ситуация – очень депрессивная.
Состояние здоровья Саакашвили ухудшается: главное
- После того, как Саакашвили арестовали в Грузии, он объявил голодовку.
- В итоге состояние его здоровья начало стремительно ухудшаться. У него начались проблемы с сердцем, появились проблемы с памятью, он похудел более чем на 20 килограммов.
- Несколько дней назад грузинского экс-президента срочно отвезли в больницу Глданской тюрьмы. Уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова сказала, что во время перевозки политика избили.
- Саакашвили 11 ноября заявил, что прекратит голодовку, если получит нормальную медпомощь.
- В конце октября политик написал письмо мэру Львова Андрею Садовому и поблагодарил за поддержку.
Полный текст публикации Ясько в Фейсбуке:
СРОЧНО! Буквально только что (вечер 13 ноября) состояние Mikheil Saakashvili серьезно ухудшилось. Он не смог встать с постели. Сейчас его должны эвакуировать в реанимацию! Но куда??? В ужасной тюрьме без медицинского оборудования в Глдани.
Пригнали реанимобиль в тюрьму. Врач Михаила Николоз Кипшидзе находится внутри и пока заявил лишь это: "время истекает, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту с каждым днем становится все хуже. Итогом будет его смерть, другого в медицине нет".