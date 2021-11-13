"Не смог встать с постели": в тюрьму Саакашвили пригнали реанимобиль

Состояние заключенного Михеила Саакашвили стремительно ухудшается с каждым днем. Политик нуждается в немедленной реанимации.

Вечером 13 сентября экс-президент Грузии не смог встать с постели. Об этом сообщила возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько.

Также читайте Его жизнь под угрозой, – больной Кикабидзе приехал в Украину просить за Саакашвили

Состояние Саакашвили серьезно ухудшилось

По ее словам, Саакашвили нужно эвакуировать в реанимацию, но остается вопрос – куда. Ведь в тюрьме Глдани отсутствует медицинское оборудование.

Буквально только что (вечер 13 ноября) состояние Михеила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог встать с постели,

– подчеркнула Ясько.

Она сообщила, что в тюрьму пригнали реанимобиль. Врач Николоз Кипшидзе, как заметила Ясько, сейчас находится внутри. Он заявил, что Саакашвили с каждым днем становится все хуже.

"Время истекает, друзья. Чудес не бывает. Итогом будет его смерть, другого в медицине нет", – сказал врач политика.

Состояние здоровья Саакашвили ухудшается: главное

Ясько 12 ноября наконец встретилась с Саакашвили. Она отметила, что ситуация – очень депрессивная

Полный текст публикации Ясько в Фейсбуке:

СРОЧНО! Буквально только что (вечер 13 ноября) состояние Mikheil Saakashvili серьезно ухудшилось. Он не смог встать с постели. Сейчас его должны эвакуировать в реанимацию! Но куда??? В ужасной тюрьме без медицинского оборудования в Глдани.

Пригнали реанимобиль в тюрьму. Врач Михаила Николоз Кипшидзе находится внутри и пока заявил лишь это: "время истекает, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту с каждым днем становится все хуже. Итогом будет его смерть, другого в медицине нет".