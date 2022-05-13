Не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров – Верещук о спасении защитников Мариуполя
Источник:Ирина Верещук
Министр Ирина Верещук высказалась о спасении украинских защитников Мариуполя, находящихся на "Азовстали". Она призвала не преувеличивать влияние мировых лидеров.
Если бы это влияние было должным, не было бы войны, – Верещук
Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины написала в своих социальных сетях. Она заявила, что "Азовсталь" – это сердце страны на данный момент.
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Она сообщила, что на заводе, кроме азовцев, находятся ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и теробороны.
Верещук утверждает, что разделяет тревогу близких, переживающих за своих родных. В то же время, она призывает не преувеличивать влияние мировых лидеров на ситуацию.
Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война – это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Есть суровые реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматичный подход. Нам не следует преувеличивать влияние мировых лидеров. Ибо, если бы это влияние было должным, не было бы войны,
– написала Верещук.
Переговоры с врагом очень сложны, – министр
Она также заявила, что есть приказ от президента Владимира Зеленского сделать все возможное, чтобы вытащить украинских защитников из "Азовстали".
По ее словам, команда работает, однако переговоры с врагом очень сложны.
Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми. Даст Бог, всех спасем,
– резюмировала Верещук.