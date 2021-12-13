Не стоит рассматривать как антиукраинскую политику, – аналитик о блокировке Германией оружия

13 декабря 2021 , 18:43
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Источник:

24 канал

Алексей Резников заявил, что Германия блокирует поставки оружия в Украину через НАТО. Однако такие действия не стоит рассматривать как антиукраинскую политику.

Об этом рассказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд в эфире 24 канала. Как он отметил, это внешняя политика Германии, которая не намеренно касается Украины.

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Умланд пояснил, что Германия вообще не поставляет оружие в государства, которые находятся в активных военных конфликтах. Такая позиция является следствием Второй мировой войны.

Это не очень рациональный пацифизм, и в этом случае он также коснулся Украины. В таком не стоит рассматривать какую-то антиукраинскую политику.

Андреас Умланд

Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы

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Умланд рассказал о блокировке Германией поставок оружия: смотрите видео

Что этому предшествовало

  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Германия блокирует поставки оружия в Украину через НАТО. В частности, в Берлине не делали закупок, несмотря на предупреждения США о возможном вторжении России.
  • По словам Резникова, немецкое правительство в ноябре наложило вето на покупку винтовок для борьбы с дронами и антиснайперских систем через Агентство поддержки и закупок альянса.
  • Министр иностранных дел Германии Гайко Маас в июне исключил поставки оружия Украине, поскольку, по его словам, ситуацию на Донбассе нужно решать мирным путем.
Автор: Тетяна Кійовська