Где тонко, там и рвется, – в ГУР рассказали, где в России может начаться новое "освобождение"

Белгородская область – это только цветочки. В ГУР МО убеждены, что по стране может распространиться волна "освобождения". Причем дойти она может даже до столичного региона.

В интервью "Украинской правде" представитель Главного управления разведки Андрей Юсов ответил на вопрос, где еще у России может быть "освобождение". Он отметил, что внутри страны многие люди ожидают удобного случая.

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Где в России могут быть новые "освобождения"

По словам Юсова, внутри России есть много территорий, имеющих отдельные конфликтные линии. Кроме того, есть множество покоренных русскими народов, которые выжидают на мгновение, когда можно будет заявить о своих правах.

Где тонко, там и рвется. Мы увидим на разных участках. И это не обязательно может быть… Кто первый – увидим, но это как межрелигиозные, межнациональные вопросы,

– подчеркнул он.

Представитель ГУР МО добавил, что в ближайшее время могут о себе заявить территории, считавшиеся давно смиренными. Они будут отстаивать свои права на независимость.

Неспокойно может быть и в столичном регионе. По словам Юсова, для Путина он все еще остается неопределенным. А все потому, что удобного случая ожидает большое количество людей, которые "могли бы и хотели выйти на протест".

Но сейчас единственной доступной формой борьбы в такой диктатуре является вооруженная борьба за свои конституционные права на территории России, чем, собственно, и белгородские повстанцы пользуются,

– добавил он.

Россия может потерять не только Белгородщину

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко поделился предположениями относительно того, чем для Кремля завершится война. По его словам, под контролем Путина практически ничего нет.

Мы пока говорим о не очень значительных событиях в Белгородской области, но они могут повлечь за собой кардинальный пересмотр границ. Для меня совершенно очевидно, что после этой войны Россия в нынешних границах не сохранится,

– сказал Яковенко.