Не только на Курщине: Зеленский намекнул на присутствие войск Украины еще в одной области России
- Владимир Зеленский намекнул на присутствие украинских военных не только в Курской области России, но и в другой области.
- Украинские войска проводят операции на территории России, и Зеленский подчеркнул, что Украина контролирует ситуацию.
- Президент заявил, что Россия не хочет прекращения огня и планирует увеличить атаки, но Украина удерживает 64 тысячи российских военных на Курском направлении.
Владимир Зеленский намекнул, что украинские военные находятся не только на территории Курской области в России. Наши защитники присутствуют также еще в одном из регионов страны-агрессора.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время брифинга с журналистами.
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Что сказал Зеленский об операциях ВСУ в России
Владимир Зеленский заявил, что Россия не хочет прекращения огня, и Украина это видит.
"Мы понимаем, что она (Россия – 24 Канал) хочет, какие следующие шаги, где собираются у них военные, где увеличение выстрелов, где увеличение атак и наступлений", – объяснил глава государства.
Президент подчеркнул, что оккупанты будут увеличивать количество атак на фронте, ведь они очень хотят вытеснить полностью наших защитников из Курской области. Но все понимают и подтверждают, в частности представители Франции и Великобритании, что наши войска проводят там операцию и никакого их окружения нет.
Мы находимся на территории Курской области, и и не только на этой территории, кстати, есть наше присутствие,
– сказал Владимир Зеленский.
Украинский лидер также подчеркнул, что, понятно, что оккупанты хотят максимально улучшить свое положение на фронте, подтянуть это под символические даты, особенно в мае, когда россияне хотят показать те или иные победные шаги.
Но, как подчеркнул Зеленский, пока Украина контролирует ситуацию, наши защитники находятся на территории врага и сдерживает там большое количество военных, а именно 64 тысячи россиян на Курском направлении, которых могли бы разбросать оккупанты по разным направлениям.
К слову, аналитики американского Института изучения войны неоднократно писали, что ВСУ якобы продвинулись в Белгородской области. По данным аналитиков украинские войска якобы движутся там, а именно в восточной части населенного пункта Поповка. Информацию о действиях наших защитников в Белгородской области Генштаб ВСУ никак не комментировал.