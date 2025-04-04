Не только на Курщине: Зеленский намекнул на присутствие войск Украины еще в одной области России

Владимир Зеленский намекнул, что украинские военные находятся не только на территории Курской области в России. Наши защитники присутствуют также еще в одном из регионов страны-агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время брифинга с журналистами.

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Что сказал Зеленский об операциях ВСУ в России

Владимир Зеленский заявил, что Россия не хочет прекращения огня, и Украина это видит.

"Мы понимаем, что она (Россия – 24 Канал) хочет, какие следующие шаги, где собираются у них военные, где увеличение выстрелов, где увеличение атак и наступлений", – объяснил глава государства.

Президент подчеркнул, что оккупанты будут увеличивать количество атак на фронте, ведь они очень хотят вытеснить полностью наших защитников из Курской области. Но все понимают и подтверждают, в частности представители Франции и Великобритании, что наши войска проводят там операцию и никакого их окружения нет.

Мы находимся на территории Курской области, и и не только на этой территории, кстати, есть наше присутствие,

– сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер также подчеркнул, что, понятно, что оккупанты хотят максимально улучшить свое положение на фронте, подтянуть это под символические даты, особенно в мае, когда россияне хотят показать те или иные победные шаги.

Но, как подчеркнул Зеленский, пока Украина контролирует ситуацию, наши защитники находятся на территории врага и сдерживает там большое количество военных, а именно 64 тысячи россиян на Курском направлении, которых могли бы разбросать оккупанты по разным направлениям.

К слову, аналитики американского Института изучения войны неоднократно писали, что ВСУ якобы продвинулись в Белгородской области. По данным аналитиков украинские войска якобы движутся там, а именно в восточной части населенного пункта Поповка. Информацию о действиях наших защитников в Белгородской области Генштаб ВСУ никак не комментировал.