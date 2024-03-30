Не только Шефир: Зеленский уволил сразу нескольких своих внештатных советников
30 марта 2024, 10:32Читати новину українською
Стало известно о кадровых изменениях в составе внештатных советников Владимира Зеленского. Так, президент уволил сразу нескольких из них.
Соответствующие указы появились на сайте Президента Украины. Их обнародовали в субботу, 30 марта.
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Каких внештатных советников уволил Зеленский
На сайте Офиса президента появились указы об увольнении:
- внештатного советника президента Олега Устенко ;
- советника Сергея Трофимова ;
- внештатного советника президента Михаила Радуцкого;
- уполномоченного президента Украины по вопросам волонтерской деятельности Натальи Пушкаревой;
- уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алены Вербицкой.