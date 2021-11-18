Не угрожают, но будут защищаться: в Кремле прокомментировали возможность вторжения в Украину
Источник:24 канал
В Кремле продолжают цинично уверять, что Россия не представляет угрозы для Украины. Однако в Москве говорят, что будут защищаться в случае "действий со стороны НАТО"
С таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, информируют РИА Новости.
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В Кремле говорят о "действиях НАТО" у своих границ
В Кремле продолжают утверждать, что угрозы украинской территории не представляют, поэтому публикации СМИ о стягивании войск, мол, безосновательны. Россия вроде бы видит какие-то "действия НАТО возле своих границ".
Подобные заголовки – не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы,
– заявил Песков.
Украина с партнерами готовится к сдерживанию России
Пока рупор Кремля уверяет, что плохих намерений у россиян нет, Украина вместе с западными партнерами разрабатывает комплексный пакет для сдерживания России.
Что входит в этот пакет:
- политическое и дипломатическое давление,
- экономические санкции,
- меры по укреплению украинской армии.
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Коротко об угрозе у границы Украины:
- Ранее СМИ сообщили об увеличении количества российских войск возле границы Украины.
- В Минобороны заверили, что внимательно следят за ситуацией.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал быть внимательными из-за возможного вторжения, однако не заниматься спекуляцией в этой ситуации.
- О напряжении вблизи границы в своем обращении 10 ноября упомянул и президент Зеленский. Он назвал эти действия России психологическим давлением, которое больше не действует.