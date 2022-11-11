Не выдержал напряжения: Антоновский мост окончательно обрушился

Утром 11 ноября в сети начали появляться кадры разрушенного Антоновского моста. Украинские военные говорят, что россияне взорвали его.

Деоккупация Херсона продолжается. Отступая, враги подрывают за собой пути, чтобы сделать невозможным продвижение украинских войск.

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Местные жители подтверждают, что мост обрушился

Официального подтверждения информации о том, что Антоновский мост взорвали, пока нет. Однако местные жители подтвердили, что в результате взрыва он полностью разрушен

Обрушенный Антоновский мост/фото из соцсетей.