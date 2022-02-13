Не заметил, – министр юстиции заявил, что олигархи не избавляются от своих признаков

В мае 2022 года вступает в силу закон о деолигархизации. Однако олигархи, которые официально ими могут стать, не спешат избегать такого статуса.

Такое мнение высказал министр юстиции Денис Малюська. По его словам, олигархи имели достаточно времени избежать официального статуса, однако не предприняли соответствующих реальных попыток.

К теме Реестр олигархов: в Минюсте рассказали, когда СНБО назовет первые имена

Малюська: Времени осталось мало

Малюська отметил, что у олигархов было полгода. Более того, суть закона и понимание того, что за него проголосуют было еще гораздо раньше.

Я не заметил, чтобы олигархи реально, по-честному, с первого дня вступления в силу этого закона взялись за структуризацию своего бизнеса и ухода от признаков олигарха, как это предусмотрено законом,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что, конечно, можно "торговаться" и говорить, что срок слишком маленький, но олигархи просто пытаются "протянуть" время. "Этих полгода и было то время, которое мы рассчитали, как достаточное для того, чтобы избавиться от статуса олигарха, если действительно поставить себе такую цель. Времени осталось мало", – отметил он.

"Антиолигархический" закон: что известно

Закон об олигархах является инициативой президента. Об этом Владимир Зеленский объявил еще весной 2021 года.

После того, как нардепы устранили противоречия в документе, глава государства поставил свою подпись к закону.

Документ предусматривает создание правовых рамок, чтобы отделить крупный бизнес от политики. В нем упоминают и прозрачность в контакте олигархов с чиновниками.

Также Зеленский хочет, чтобы ограничения для олигархов действовали не только в Украине, а за границей. СНБО будет работать над взаимодействием с иностранными партнерами.

Интересно – кого именно причислят к олигархам: смотрите видео