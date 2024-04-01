Не жалеют ресурсов: воин ВСУ сказал, почему россияне очень стремятся захватить Часов Яр

Оккупанты уже достаточно долго обстреливают Часов Яр. Этот город имеет ключевую цель для россиян, которую они хотят достичь при любых условиях.

Командир батальона ударных БпАК “Ахиллес” 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 каналу, что россияне стремятся завладеть господствующей высотой. Это возможность сформировать плацдарм для дальнейшего наступления как в направлении Славянска, так и в направлении Константиновка – Дружковка – Краматорск.

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Не хватает боеприпасов

Для противника очень важно взять эту господствующую высоту. И объективно он не жалеет ресурсов. Но удастся ли это ему? Федоренко убежден, что нет.

В случае, если мы получим дополнительное количество боеприпасов, я уверен, что нам удалось бы реализовать тот сценарий, который был в этот период 2023 года. Противник был ориентировочно на тех же рубежах, только чуть дальше. И тогда удалось стабилизировать ситуацию и отбросить его почти на 5 километров по флангам от Бахмута,

– поделился боец ВСУ.

Украинские военные часто жалуются на недостаток снарядов. Ведь если бы Вооруженные Силы Украины имели необходимое количество боеприпасов и техники от Запада, эффективность уничтожать врага была бы значительно выше.

Ситуация в Часовом Яре

Часов Яр – город в Донецкой области, который расположен близко к линии фронта. Он почти полностью разрушен. Однако, несмотря на опасность, там остались три человека.

Огромные воронки от авиабомб, разбитые улицы и дома – это все, что осталось от Часового Яра.

Оккупанты не жалеют техники, личного состава и боеприпасов, однако Институт изучения войны отмечает, что успеха за это время россиянам достичь не удалось.

Россияне привлекают военнослужащих с низким уровнем подготовки. Это преимущественно люди, которые были лишены свободы на территории России и сейчас воюют против Украины.