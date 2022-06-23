Не жалеют солдат, – Черник сказал, что заставит Путина объявить мобилизацию

В России все же могут объявить массовую мобилизацию. Однако пока кремлевский диктатор Владимир Путин не принял такое решение.

Катализатором объявления мобилизации могут стать украинские успехи. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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"Когда Путин и его элита поймут, что поражение в Украине вот-вот будет. А для Путина принять в Украине поражение – это расписаться в своем собственном смертном приговоре. Тогда и может быть "вставай, страна огромная", а почему нет?", – прокомментировал Петр Черник.

Кроме того, он отметил, что может влиять и нарастание идеологии противоборства именно со странами НАТО.

На самом же деле они как строят свою пропаганду? Они воюют не с украинцами, они воюют с агрессивным блоком НАТО до последнего украинца,

– отметил Черник.

Он объяснил, что совокупность этих факторов может дать эффект большой мобилизации. Однако это сложный вопрос, действительно ли она произойдет. Нам нужно внимательно наблюдать, делать свою работу, а также ежедневно беспощадно бить врага, уничтожать его технику.

По словам эксперта, следует помнить, что россияне не жалеют своих солдат. Для них это просто самое обычное мясо.

"Солдат никогда не был для них ценностью. Они бросали и будут бросать огромные силы на убой", – добавил он.

Последние новости о войне России против Украины

В Лисичанске хорошо сформирована оборона. Российским захватчикам будет сложно захватить город из-за его удачного географического положения. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подтвердил, что оккупанты захватили Лоскутовку, Рай-Александровку и приблизились с юга к Лисичанску на расстояние до 15 километров.

Американские системы HIMARS, которые способны с высокой точностью поражать цели на далеком расстоянии, уже прибыли в Украину. Эта артиллерийская система теперь наиболее дальнобойное оружие, которое находится на балансе в ВСУ.

Российские оккупанты пытаются оцепить украинские войска, чтобы захватить западную часть Донецкой области. Однако усилия захватчиков успеха не имеют.

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