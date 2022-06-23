Каталізатором щодо оголошення мобілізації можуть стати українські успіхи. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

Важливо Викрадають, кидають у підвал і катують: росіяни на Луганщині проводять мобілізаційні рейди

"Коли Путін та його еліта зрозуміють, що поразка в Україні ось-ось буде. А для Путіна прийняти в Україні поразку – це розписатися у своєму власному смертному вироку. Тоді й може бути "вставай, страна огромная", а чому ні?", – прокоментував Петро Черник.

Крім того, він зазначив, що впливати може й наростання ідеології протиборства саме з країнами НАТО.

Насправді ж вони як будують свою пропаганду? Вони воюють не з українцями, вони воюють з агресивним блоком НАТО до останнього українця,

– зазначив Черник.

Він пояснив, що сукупність цих чинників може дати ефект великої мобілізації. Проте це складне питання, чи дійсно вона станеться. Нам потрібно уважно спостерігати, роботи свою роботу, а також щодня нещадно бити ворога, нищити його техніку.

За словами експерта, варто пам'ятати, що росіяни не жаліють своїх солдатів. Для них це просто звичайнісіньке мʼясо.

"Солдат ніколи не був для них цінністю. Вони кидали й будуть кидати величезні сили на забій", – додав Черник.

Останні новини щодо війни Росії проти України

В Лисичанську добре сформована оборона. Російським загарбникам буде складно захопити місто через його вдале географічне розташування. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він підтвердив, що окупанти захопили Лоскутівку, Рай-Олександрівку та наблизилися з півдня до Лисичанська на відстань до 15 кілометрів.

Американські системи HIMARS, які здатні з високою точністю вражати цілі на далекій відстані, вже прибули в Україну. Ця артилерійська система відтепер найбільш далекобійна зброя, яка є на балансі у ЗСУ.

Російські окупанти намагаються оточити українські війська, щоб захопити західну частину Донецької області. Однак зусилля загарбників успіхів не мають.

Варте уваги – Гайдай про жорсткі бої на Луганщині: дивіться відео