Не знаю, будет ли вторжение, но никто никуда не планирует ехать, – Венедиктова
Источник:Укринформ
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что не знает, действительно ли Россия вскоре планирует напасть на Украину. Однако все работают на своем месте. Никто никуда не планирует вывозить семью.
К вероятному нападению украинцы готовы. Об этом Венедиктова заявила на брифинге в Харькове.
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Будет ли оно (вторжение России – 24 канал) или нет, честно вам скажу, что я не знаю,
– сказала генпрокурор.
Она отметила, что живет в Киеве, дети – в Харькове. Венедиктова заверила, что ее семья никуда не будет уезжать. Генпрокуратура тоже будет работать в штатном режиме.
Готовы к любым ситуациям
Венедиктова отметила, что последние 8 лет Украина живет в состоянии войны. Поэтому готовились к различным сценариям заблаговременно.
"Помните, как некоторые экс-генеральные прокуроры посмеивались, что я издала приказ о "тревожном чемодане". Я заканчивала университет внутренних дел, я привыкла жить с "тревожным чемоданом" с того еще времени".
Поэтому чиновница добавила, что это нормально, когда в правоохранительных органах руководители готовы к развитию любых событий. В то же время Венедиктова призвала украинцев быть спокойными. Однако следует понимать, что ситуация может разворачиваться как угодно.
Последние новости об угрозе нападения
- В последнее время в информационном пространстве стало больше сообщений о вероятном нападении России. Американские и европейские СМИ 11 февраля даже опубликовали ряд материалов с датами и направлениями атаки.
- Ряд стран призвал граждан покидать Украину. В частности, США, Великобритания, Черногория, Япония, Нидерланды и др.
- МИД просит украинцев не сеять панику, поскольку государство готово к любым угрозам. Президент Владимир Зеленский тоже подчеркнул, что Украина благодарна за сообщения США, однако наша разведка работает.
- В Пентагоне обратились к российскому министру обороны Сергею Шойгу. Его предостерегли от нового нападения на Украину.
- Хотя накануне Шойгу уверял, что нападать не собирается.
Важно – Ряд посольств призвали граждан покинуть Украину из-за угрозы вторжения России: