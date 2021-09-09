Не знаю, что есть у CNN, у СНБО нет ни одного документа, – Данилов об операции по вагнеровцам

Алексей Данилов в очередной раз заявил, что в аппарате СНБО нет документов о какой-либо операции в отношении вагнеровцев. А те факты, которые приведены в CNN, секретарь Совета национальной безопасности и обороны вообще отказался комментировать.

А публичное обсуждение дела в отношении вагнеровцев Данилов назвал моветоном.

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Он пояснил, что разведчики не говорят публично о спецоперации. И не важно, как она завершилась.

Я не знаю, что есть у CNN. Я заявлял и еще раз заявляю. Во-первых, ни одного документа о какой-либо операции в аппарате СНБО я не знаю, ее названия не существует. Во-вторых, когда начинают публично проговаривать о тех или иных спецоперациях, которые должны были проводить спецслужбы, – это моветон,

– подчеркнул Данилов.

О каких деталях дела от CNN говорится

8 сентября американский телеканал CNN обнародовал разговор с тремя анонимными "бывшими высокопоставленными лицами украинской военной разведки", которые рассказали, как работали над подготовкой операции по захвату членов российской частной военной компании "Вагнер".

В издании утверждают, что к подготовке была причастна и американская разведка, хотя официально Вашингтон отрицал это. В Офисе президента утверждают, что материал не содержит ссылок на факты, а его появление выгодно российским спецслужбам.

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