Не знаю, что есть у CNN, у СНБО нет ни одного документа, – Данилов об операции по вагнеровцам
Источник:Радио Свобода
Алексей Данилов в очередной раз заявил, что в аппарате СНБО нет документов о какой-либо операции в отношении вагнеровцев. А те факты, которые приведены в CNN, секретарь Совета национальной безопасности и обороны вообще отказался комментировать.
А публичное обсуждение дела в отношении вагнеровцев Данилов назвал моветоном.
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Он пояснил, что разведчики не говорят публично о спецоперации. И не важно, как она завершилась.
Я не знаю, что есть у CNN. Я заявлял и еще раз заявляю. Во-первых, ни одного документа о какой-либо операции в аппарате СНБО я не знаю, ее названия не существует. Во-вторых, когда начинают публично проговаривать о тех или иных спецоперациях, которые должны были проводить спецслужбы, – это моветон,
– подчеркнул Данилов.
О каких деталях дела от CNN говорится
8 сентября американский телеканал CNN обнародовал разговор с тремя анонимными "бывшими высокопоставленными лицами украинской военной разведки", которые рассказали, как работали над подготовкой операции по захвату членов российской частной военной компании "Вагнер".
В издании утверждают, что к подготовке была причастна и американская разведка, хотя официально Вашингтон отрицал это. В Офисе президента утверждают, что материал не содержит ссылок на факты, а его появление выгодно российским спецслужбам.
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Операция с вагнеровцами: главное
- 29 июля в санатории под Минском задержали 33 российских граждан. Они оказались боевиками российского военного формирования "Вагнера".
- В СМИ появилась информация, якобы это была операция украинских спецслужб, однако она сорвалась из-за слива из Офиса президента. Украинские власти это отрицали.
- Журналисты Bellingcat анонсировали расследование по делу вагнеровцев. По словам представителя президента в Конституционном Суде Украины Федора Вениславского, для ОП нет причин бояться расследования Bellingcat.