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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Не факт, что Зеленский провалит дебаты, – журналист Куликов

      241 Читати новину українською

      О том, что Владимир Зеленский может хорошо выступить на дебатах, ведь имеет актерские способности – в эфире 24 канала рассказал журналист, председатель правления общественной организации "Общественное радио" Андрей Куликов.

      Он сказал, что не согласен с утверждениями, мол, Зеленский может провалиться на дебатах, в каком бы виде они не происходили.

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      "Одно из соображений (мне бы не хотелось, чтобы это рассматривали как минус Зеленскому) – это то, что дебаты имеют короткие сроки (речь идет о времени ответа – 24 канал)", – отметил журналист.

      И заучить хорошо подготовленные ответы или тезисы на какую-то из тем – про Донбасс или МВФ – для опытного актера – не так сложно,
      – подчеркнул Куликов.

      Единственный острый момент может быть, когда кандидаты обмениваются вопросами. Ведь неизвестно, какие будут заготовки. Однако, по мнению журналиста, оба кандидата хорошо умеют импровизировать.

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      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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