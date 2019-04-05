Не факт, что Зеленский провалит дебаты, – журналист Куликов

О том, что Владимир Зеленский может хорошо выступить на дебатах, ведь имеет актерские способности – в эфире 24 канала рассказал журналист, председатель правления общественной организации "Общественное радио" Андрей Куликов.

Он сказал, что не согласен с утверждениями, мол, Зеленский может провалиться на дебатах, в каком бы виде они не происходили.

Читайте также: Зеленский является исключительно сценарным политиком, – эксперт

"Одно из соображений (мне бы не хотелось, чтобы это рассматривали как минус Зеленскому) – это то, что дебаты имеют короткие сроки (речь идет о времени ответа – 24 канал)", – отметил журналист.

И заучить хорошо подготовленные ответы или тезисы на какую-то из тем – про Донбасс или МВФ – для опытного актера – не так сложно,

– подчеркнул Куликов.

Единственный острый момент может быть, когда кандидаты обмениваются вопросами. Ведь неизвестно, какие будут заготовки. Однако, по мнению журналиста, оба кандидата хорошо умеют импровизировать.