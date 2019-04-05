Не факт, що Зеленський провалить дебати, – журналіст Куликов

Про те, що Володимир Зеленський може добре виступити на дебатах, адже має акторські здібності – в ефірі 24 каналу розповів журналіст, голова правління громадської організації "Громадське радіо" Андрій Куликов.

Він сказав, що не згоден з твердженнями, мовляв, Зеленський може провалитися на дебатах, в якому б вигляді вони не відбувалися.

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"Одне з міркувань (мені б не хотілося, щоб це розглядали як мінус Зеленському) – це те, що дебати мають короткі терміни (йдеться про час відповіді – 24 канал)", – зазначив журналіст.

І завчити добре підготовлені відповіді або тези на якусь з тем – про Донбас чи МВФ – для досвідченого актора – не так складно,

– підкреслив Куликов.

Єдиний гострий момент може бути, коли кандидати обмінюються запитаннями. Адже невідомо, які будуть заготовки. Однак, на думку журналіста, обидва кандидати добре вміють імпровізувати.