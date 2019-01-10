"Не собираюсь падать духом": Сенцов написал письмо Геращенко из российского плена

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко получила письмо от режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги.

Об этом сама Геращенко написала на своей Facebook-странице.

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Так, она отметила, что Сенцов продолжает много работать, в конце декабря 2018 года закончил новый роман. Он также ожидает, что в этом году выйдет в свет сборник его рассказов, роман и начнутся съемки кино или театральная постановка по его сценарию.

Получила письмо от Олега Сенцова. Ключевые слова для украинцев и мира: "Я не собираюсь падать духом или грустить – не дождутся! В общем, я не собираюсь прекращать ни творческую деятельность, ни общественную",

– процитировала политзаключенного вице-спикер Рады.

Геращенко также поблагодарила всех, кто присоединился или приобщается к инициативе написать письмо пленникам Кремля.

"Когда читаешь такой силы письмо, написанное 30 декабря 2018, в тюрьме, полученное после прохождения тюремной цензуры только сейчас, в очередной раз поражаешься мужеству Олега и настроенности на позитив, несмотря на все тяжелые обстоятельства. Это письмо стимулирует работать дальше, не опускать руки. Не имеем права. Украинцы в тюрьмах РФ показывают нам сильный пример. Попутно благодарю всех тех друзей, кто поддержали инициативу написать письма политзаключенным Кремля. Надеюсь, эти теплые слова от многих людей были важны для наших в неволе", – добавила она.

За что в России осудили Олега Сенцова? Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.