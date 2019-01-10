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      "Не собираюсь падать духом": Сенцов написал письмо Геращенко из российского плена

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Фото из открытых источников

      Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко получила письмо от режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги.

      Об этом сама Геращенко написала на своей Facebook-странице.

      Читайте также: Телефон раз в месяц, – Сенцов написал письмо об условиях в колонии в России

      Так, она отметила, что Сенцов продолжает много работать, в конце декабря 2018 года закончил новый роман. Он также ожидает, что в этом году выйдет в свет сборник его рассказов, роман и начнутся съемки кино или театральная постановка по его сценарию.

      Получила письмо от Олега Сенцова. Ключевые слова для украинцев и мира: "Я не собираюсь падать духом или грустить – не дождутся! В общем, я не собираюсь прекращать ни творческую деятельность, ни общественную",
      – процитировала политзаключенного вице-спикер Рады.

      Геращенко также поблагодарила всех, кто присоединился или приобщается к инициативе написать письмо пленникам Кремля.

      "Когда читаешь такой силы письмо, написанное 30 декабря 2018, в тюрьме, полученное после прохождения тюремной цензуры только сейчас, в очередной раз поражаешься мужеству Олега и настроенности на позитив, несмотря на все тяжелые обстоятельства. Это письмо стимулирует работать дальше, не опускать руки. Не имеем права. Украинцы в тюрьмах РФ показывают нам сильный пример. Попутно благодарю всех тех друзей, кто поддержали инициативу написать письма политзаключенным Кремля. Надеюсь, эти теплые слова от многих людей были важны для наших в неволе", – добавила она.

      За что в России осудили Олега Сенцова? Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

      ОЛЕГ СЕНЦОВ В ПЛЕНУ КРЕМЛЯ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Заложники Украинцы в плену РФ Ирина Геращенко Олег Сенцов
      Источник: 24 Канал
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