В небе – доски от балкона: Киев накрыла масштабная буря – жуткие кадры
Киев 2 июня накрыла масштабная гроза. Сорвался ветер, улицы опустели. В некоторых районах уже выключили свет. Общественный транспорт задерживается.
В ДТЭК уже заявили об выключении света в 3 районах. Речь идет о Подольском, Святошинском и Оболонском.
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Кроме того, сообщают, что к вечеру погодная ситуация только усложнится.
Буря в Киеве: смотрите видео Виктории Кутьиной 24 Канала
На некоторых кадрах можно заметить, как ветер несет над городом доски от балкона.
Доски в небе Киева / Скриншоты с видео
В Киеве задерживается общественный транспорт
Из-за непогоды уже стало известно, что в украинской столице задерживается общественный транспорт. Речь идет о трамваях и троллейбусах. Причина – падение деревьев. Специалисты уже выехали на место инцидента.
Людей призывают быть осторожными и не выходить из дома без надобности.
На фоне постоянных террористических атак, которые Россия наносит по Киеву, звуки непогоды воспринимаются особенно жутко. В частности, корреспондент WSJ отметил в твиттере, что звуки грома трудно отличить от звуков взрывов.
В Украине – штормовое предупреждение
По состоянию на 2 июня штормовое предупреждение было объявлено в ряде областей Украины. Объявили желтый уровень опасности. Предупреждают, что 3 июня непогода также продлится. Улучшение погодных условий ожидается уже с 4 июня. О непогоде извещают в следующих областях:
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Львовской,
- Черновицкой,
- Волынский,
- Ровненской,
- Хмельницкой,
- Тернопольской.
Людей просят быть внимательными и осторожными.