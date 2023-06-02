В небе – доски от балкона: Киев накрыла масштабная буря – жуткие кадры

Киев 2 июня накрыла масштабная гроза. Сорвался ветер, улицы опустели. В некоторых районах уже выключили свет. Общественный транспорт задерживается.

В ДТЭК уже заявили об выключении света в 3 районах. Речь идет о Подольском, Святошинском и Оболонском.

Обратите внимание Похолодание, дожди и грозы: какую погоду прогнозируют в Украине на 3 июня

Кроме того, сообщают, что к вечеру погодная ситуация только усложнится.

Буря в Киеве: смотрите видео Виктории Кутьиной 24 Канала

На некоторых кадрах можно заметить, как ветер несет над городом доски от балкона.

Доски в небе Киева / Скриншоты с видео

В Киеве задерживается общественный транспорт

Из-за непогоды уже стало известно, что в украинской столице задерживается общественный транспорт. Речь идет о трамваях и троллейбусах. Причина – падение деревьев. Специалисты уже выехали на место инцидента.

Людей призывают быть осторожными и не выходить из дома без надобности.

На фоне постоянных террористических атак, которые Россия наносит по Киеву, звуки непогоды воспринимаются особенно жутко. В частности, корреспондент WSJ отметил в твиттере, что звуки грома трудно отличить от звуков взрывов.

В Украине – штормовое предупреждение

По состоянию на 2 июня штормовое предупреждение было объявлено в ряде областей Украины. Объявили желтый уровень опасности. Предупреждают, что 3 июня непогода также продлится. Улучшение погодных условий ожидается уже с 4 июня. О непогоде извещают в следующих областях:

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Львовской,

Черновицкой,

Волынский,

Ровненской,

Хмельницкой,

Тернопольской.

Людей просят быть внимательными и осторожными.