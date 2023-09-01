Советская ПВО не для этого разрабатывалась: может ли Россия защититься от ударов дронами

Система противовоздушной обороны России функционирует на фундаменте советской ПВО. Ее создавали для борьбы с классической авиацией: с крупными и быстрыми реактивными истребителями или стратегическими бомбардировщиками, крылатыми и баллистическими ракетами.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. Он отметил, что россияне собирались бороться с реактивной авиацией НАТО, поэтому их ПВО не создано для борьбы с небольшими целями, такими как беспилотники.

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Серьезная угроза для российского тыла

Беспилотники из-за того, что они небольшие по размерам, сделаны преимущественно из пластика или композитных материалов и летят на небольшой скорости и высоте, являются сложными целями для вражеского ПВО.

Российская система противовоздушной обороны не находится на переднем фронте технологий по выявлению и нанесению ударов по целям и комплексной защиты от них. Однако не стоит недооценивать врага. Россияне учатся и меняют приоритеты,

– сказал Шарп.

Беспилотная авиация стала серьезной угрозой для российского тыла, поэтому оккупанты могут сменить приоритеты. К примеру, увеличить и усилить производство ракет для зенитно-ракетных комплексов.

Действия такого рода выгодны Украине, ведь в таком случае отвлекаются ресурсы от развития сухопутных сил, которые ведут бои в Запорожской области, и они идут на то, чтобы, например, охранять Воронеж,

– отметил военный обозреватель из Израиля.

Первое использование дронов-камикадзе было болезненным для украинского ПВО, однако Воздушные силы ВСУ приспособились и теперь эффективно отражают вражеские атаки. Появились новые технические средства и самое главное усовершенствовалась тактика борьбы. Однако россияне постараются действовать в таком же направлении, их успехи нельзя недооценивать, несмотря на то, что сейчас они не существенны.

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