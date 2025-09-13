Профессор Южного университета Чарлстона Дэрин Гердес рассказал 24 Каналу, что введение новых санкций против России – это хорошо, но их надо было делать больше и раньше.

Интересно США продают Украине ракеты ERAM: что известно, куда достанут в России и как помогут в войне

Почему Запад все делает с опозданием?

Гердес отметил, что в вопросе санкций могут появляться новые обстоятельства. Например, были обнаружены суда из теневого российского флота, хотя раньше не знали об их деятельности. Однако большинство из них были известны. Это можно было сделать раньше. Проблема не в недостатке возможностей, а в отсутствии политической воли, как в Европе, так и в США.

Думаю, за последние несколько десятилетий Европа не уделяла должного внимания военной сфере. В этом Трамп был прав. Он настаивал, чтобы страны НАТО выделяли не менее 2% на оборону. Европейцы медлили, а теперь заявляют, что достигнут 2%, а некоторые даже 3-5%. Трамп был прав, но настоящим катализатором стал Путин,

– отметил профессор Южного университета Чарлстона.

Он продолжил, что если бы не угроза от Путина, этого бы не произошло. Это касается и Украины. Для сравнения можно взять дом. Если годами не пополнялись запасы, то в критический момент там будет пустая кладовая. Если бы регулярно пополнялись запасы, то было бы все необходимое. Именно это сейчас происходит в Европе.

"Они понимают, что не имеют достаточных ресурсов и возможностей, чтобы противостоять России. Поэтому действуют медленно, но много говорят. Иногда разговоры также работают. Угроза может быть такой же эффективной, как и реальная битва. Именно так действует Путин, он угрожает Западу, заявляя, что не уйдет, пока не получит все 4 области", – подчеркнул Гердес.

По его словам, если Путину это удастся – это будет его победа. Но если бы пришлось воевать, то это длилось бы годами и еще неизвестно, смог бы Путин их захватить. Поэтому угроза – это мощное оружие.

Почему Европа и США помогают мало?

Как отметил Гердес, наверное, просто никто не ожидал, что Украина окажется такой сильной. Все ошиблись. В США даже предлагали Президенту Зеленскому эвакуацию, на что он ответил: "Мне нужны боеприпасы, а не самолет". Никто не верил, что Украина выстоит. А сейчас прошло 1300 дней, и Украина продолжает держать оборону, нанося удары по россиянам на их земле.

Поэтому не знаю была ли это нехватка ресурсов. Просто думали, что вторая армия мира быстро пройдет Украину, что, как оказалось, было ошибочным предположением,

– подчеркнул профессор Южного университета Чарлстона.

Он добавил, что Путин – причина всего, и ответственность лежит на нем. Даже вторичные санкции направлены на Индию, чтобы заставить ее остановить определенные действия, а не наказывать Путина напрямую. Трамп этого не стремится. Он недавно заявил, что не хочет портить отношения с Путиным. Однако в определенный момент следует признать, этот человек опасен.

Помощь Украине от Запада: последние новости