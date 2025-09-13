Професор Південного університету Чарлстона Дерін Гердес розповів 24 Каналу, що введення нових санкцій проти Росії – це добре, але їх треба було робити більше та раніше.

Цікаво США продають Україні ракети ERAM: що відомо, куди дістануть у Росії і як допоможуть у війні

Чому Захід усе робить із запізненням?

Гердес зазначив, що в питанні санкцій можуть з'являтися нові обставини. Наприклад, були виявлені судна з тіньового російського флоту, хоча раніше не знали про їхню діяльність. Однак більшість із них були відомі. Це можна було зробити раніше. Проблема не в нестачі можливостей, а у відсутності політичної волі, як у Європі, так і у США.

Думаю, за останні кілька десятиліть Європа не приділяла належної уваги військовій сфері. У цьому Трамп мав рацію. Він наполягав, щоб країни НАТО виділяли щонайменше 2% на оборону. Європейці зволікали, а тепер заявляють, що досягнуть 2%, а дехто навіть 3-5%. Трамп мав рацію, але справжнім каталізатором став Путін,

– зауважив професор Південного університету Чарлстона.

Він продовжив, що якби не загроза від Путіна, цього б не сталося. Це стосується й України. Для порівняння можна взяти будинок. Якщо роками не поповнювалися запаси, то в критичну мить там буде порожня комора. Якби регулярно поповнювались запаси, то було б усе необхідне. Саме це зараз відбувається в Європі.

"Вони розуміють, що не мають достатніх ресурсів і можливостей, щоб протистояти Росії. Тому діють повільно, але багато говорять. Іноді розмови також працюють. Погроза може бути такою ж ефективною, як і реальна битва. Саме так діє Путін, він погрожує Заходу, заявляючи, що не піде, поки не отримає всі 4 області", – наголосив Гердес.

За його словами, якщо Путіну це вдасться – це буде його перемога. Але якби довелося воювати, то це тривало б роками й ще невідомо, чи зміг би Путін їх захопити. Тож погроза – це потужна зброя.

Чому Європа та США допомагають замало?

Як зазначив Гердес, напевно, просто ніхто не очікував, що Україна виявиться такою сильною. Усі помилилися. У США навіть пропонували Президенту Зеленському евакуацію, на що він відповів: "Мені потрібні боєприпаси, а не літак". Ніхто не вірив, що Україна вистоїть. А зараз минуло 1300 днів, і Україна продовжує тримати оборону, завдаючи ударів по росіянах на їхній землі.

Тож не знаю чи це була нестача ресурсів. Просто думали, що друга армія світу швидко пройде Україну, що, як виявилося, було хибним припущенням,

– підкреслив професор Південного університету Чарлстона.

Він додав, що Путін – причина всього, і відповідальність лежить на ньому. Навіть вторинні санкції спрямовані на Індію, аби змусити її зупинити певні дії, а не карати Путіна напряму. Трамп цього не прагне. Він нещодавно заявив, що не хоче псувати взаємини з Путіним. Однак у певну мить слід визнати, ця людина небезпечна.

Допомога Україні від Заходу: останні новини