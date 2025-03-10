Недостаток боеприпасов и разведданных США может привести к отступлению Сил обороны на фронте, – WSJ

Решение президента США Дональда Трампа о прекращении помощи Украине и обмена разведывательными данными может повлечь негативные последствия для украинской армии. Силы обороны могут потерять возможность осуществлять высокоточные удары по позициям России.

Сначала катастрофических последствий не будет, однако в долгосрочной перспективе позиция Вашингтона может привести к серьезным проблемам для украинских сил и осложнить ведение борьбы с противником. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также К какой части разведданных закрыли доступ США: ответ военного

Что грозит Украине из-за решения Трампа

Журналисты предполагают, что прежде всего решение американского президента ограничит возможность ВСУ наносить точные дальнобойные удары по российским позициям, поскольку ранее Вашингтон обеспечивал Киев важными разведданными, которые позволяли точно определять цель, поражать технику и склады.

Вероятно, недостаток разведывательной информации усложнит выполнение задач Силами обороны на поле боя, ведь для ведения эффективных боевых операций нужны высокоточные данные о расположении противника, и без поставки таких данных Украина теряет важную часть своих стратегических возможностей.

Вследствие этого даже с современными артиллерийскими системами, такими как HIMARS, украинские военные могут иметь серьезные проблемы в задачах, требующих дальнего огня. Также остановка поставок оружия будет иметь негативные последствия для поставок боеприпасов, в частности 155-мм артиллерийских снарядов.

В материале напоминают, что Украина ранее сталкивалась с дефицитом вышеупомянутых снарядов, и без новых поставок украинские военные не смогут поддерживать надлежащую интенсивность артиллерийских ударов по противнику. Скорее всего, это ограничит ее способность активно противодействовать российской армии на фронте.

Кроме того, недостаток американских боеприпасов и разведданных постепенно ухудшит ситуацию на фронте, что может привести к необходимости тактического отступления в отдельных районах. Это станет особенно актуальным в случае отсутствия возможности быстро восстанавливать технику и пополнять запасы на поле боя.

Поэтому Украине придется полагаться на свои внутренние ресурсы. Впрочем, в случае с более сложной техникой, например гаубицы M777 или боевые машины Bradley, отсутствие комплектующих и запасных частей может привести к тому, что техника просто выйдет из строя. В то же время ситуация усложнится и для противовоздушной обороны.

Если Украина не будет получать поставок необходимых для американских систем Patriot ракет, то потеряет одну из основных линий обороны от российских баллистических и гиперзвуковых ракет. Журналисты отмечают, что это станет серьезным ударом по безопасности страны, поскольку Patriot являются эффективными против ракет.

К слову, по данным Sky News, высокопоставленные западные и украинские чиновники убеждены в том, что из-за паузы в помощи у россиян есть продвижение. Источник в украинском правительстве сообщил, что больше всего пострадали украинские операции на территории Курской области.