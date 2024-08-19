"Мы немножко погорели" и "п***а Кавказу": на нефтебазе под Ростовом прогремел новый взрыв

В Пролетарске Ростовской области продолжает гореть нефтебаза. Более того, там раздаются новые взрывы, передает 24 Канал.

Силы обороны ударили беспилотниками по комбинату "Кавказ" в Ростовской области еще в ночь на 18 августа. Там хранились нефть и нефтепродукты для оккупационной армии. Россияне не могут потушить пожар.

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Что известно о новом взрыве на нефтебазе в Пролетарске

Россияне выложили несколько роликов, где зафиксирован огромный пожар. Их СМИ пишут, что на нефтебазе выгорело уже 11 резервуаров с топливом, а пожар не прекращается со вчерашнего дня. Его площадь – более 1000 квадратных метров, на месте работают почти 300 работников МЧС и 77 единиц техники.

Одно из видео зафиксировало переговоры работников МЧС. Интересно, что люди, которые фиксировали огонь на телефоны, просто стояли и смотрели на пожар. Среди них были и другие работники МЧС.

Автор видео постоянно ругался и переживал, мол, "погорят пацаны". Спасатели действительно травмировались – по рации они сказали "мы немножко погорели". На что снимавший пожар заметил: "да не немножко".

Россияне обсуждают новый взрыв под Ростовом: смотрите видео (внимание, нецензурная лексика!)

Конкретно 19 августа во время тушения произошла разгерметизация нескольких емкостей с горючим, из-за чего произошел взрыв. Власти заявили, что пострадал 41 спасатель, они получили ожоги дыхательных путей и кожи. 18 из них в больницах, некоторых доставляли вертолетом.

На других видео, которые попали в сеть, заметно, что люди стоят и снимают взрывы на телефоны или наблюдают за тем, как разгорается пламя.

Россияне фиксируют пожар под Ростовом на камеры телефонов: смотрите видео

Больше всего поражает диалог папы с маленькой дочкой. Он комментирует, мол, бочка взорвалась и стоит смотрит на столб дыма вместе с ребенком, пока жена не оттянула его в сторону. В конце концов, он пришел к выводу, что "п***а Кавказу".

Мужчина комментирует пожар вместо того, чтобы спасать ребенка: смотрите видео (внимание, нецензурная лексика!)