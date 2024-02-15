Где расположена российская нефтебаза "Полевая", которую ночью атаковало ГУР: показываем на карте
В ночь с 14 на 15 февраля беспилотники атаковали нефтебазу "Полевая" в Курской области. Успешную спецоперацию по уничтожению российского объекта провело Главное управление разведки.
В результате попадания дрона, вспыхнул масштабный пожар. Где расположена нефтебаза "Полевая" – рассказывает 24 Канал.
К теме "Такие заводы – вполне законные цели": СБУ ударила по двум НПЗ в России
В России снова горит нефтебаза
В ночь на 15 февраля 2024 года дроны атаковали нефтебазу "Полевая", что в Курской области. После взрывов на объекте вспыхнул масштабный пожар, кадрами которого делились в сети российские телеграм-каналы.
К слову, спасатели до сих пор не ликвидировали пожар на нефтебазе. Губернатор Курской области Старовойт в сети сообщил, что 165 пожарных пытаются обуздать огонь, но, судя по опубликованным кадрам, получается у оккупантов это не очень успешно.
В Курске до сих пор горит нефтебаза: смотрите видео
Нефтебаза "Полевая" расположена в одноименном селе Полевая в Курской области. Это село и нефтебаза находятся более чем в 160 километрах от границы с Украиной.
Смотрите на карте, где расположена нефтебаза, которую атаковало ГУР
Согласно данным, которые удалось найти в сети, ООО "Нефтебаза Полевая" появилось в Курской области не так давно – в 2017 году. Выручка компании за 2022 год составила 36,5 миллиона рублей, а чистая прибыль – 3,3 миллиона рублей.
Что известно о взрывах на нефтебазе "Полевая"
- Около полуночи в Курске прогремели мощные взрывы. Местные жители в сети утверждали, что якобы этому предшествовал пролет дрона.
- После взрыва вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе "Полевая". Российские телеграм-каналы сообщали, что вспыхнул резервуар, который рассчитан на 100 тонн топлива.
- Источники 24 Канала сообщили, что за взрывами на нефтебазе "Полевая" в Курской области стоит Главное управление разведки.