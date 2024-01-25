Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью СБУ
В России ночью горел нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе. В результате пожара повреждены установка первичной обработки нефтепродуктов.
Соответствующую информацию сообщили источники 24 Канала. Ранее местные жители жаловались из-за атаки беспилотников в Туапсе.
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Что известно об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе
Источники 24 Канала рассказали, что нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью СБУ. Согласно объяснению источников, именно беспилотники Службы безопасности атаковали этот вражеский объект.
Известно, что там раздались два взрыва. После них – вспыхнул масштабный пожар. Огонь повредил установку первичной обработки нефтепродуктов, а именно – вакуумную и атмосферную колонны.
СБУ бьет вглубь России и продолжает атаки на объекты, не только имеющие важное значение для экономики России, но и обеспечивающие топливом вражеские войска. Дальше будет много сюрпризов, системная работа продолжается,
– заверил наш источник.
В России мощно горел нефтеперерабатывающий завод: смотрите фото из сети
Последствия атаки беспилотников СБУ: смотрите видео
Беспилотники СБУ нанесли существенный ущерб врагу: смотрите видео
В Туапсе горел нефтеперерабатывающий завод: коротко
- В российском Туапсе ближе к полуночи 24 января вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. РосСМИ писали, что площадь возгорания достигает 200 квадратных метров.
- Россияне писали, что пострадавших нет. Однако враги признавали, что горит "одна из колонн предприятия" или "вакуумная установка".
- Следует заметить, что Туапсе расположено в Краснодарском крае России недалеко от Сочи. Это буквально в 250 километрах от временно оккупированной Керчи в Крыму или в 354 километрах от Мариуполя.
- Кстати, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод – единственный на берегу Черного моря. Именно он производит бензин и мазут, необходимые для техники оккупантов на Востоке и Юге Украины.
- Также нефтеперерабатывающему заводу принадлежит морской терминал и именно через порт россияне вывозят 90% нефти на экспорт, получая деньги, чтобы и дальше воевать против Украины.