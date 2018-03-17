Негосударственные группы не могли отравить Скрипаля, – разработчик "Новичка"

Один из основных разработчиков газа "Новичок" химик Вил Мирзаянов отверг версии о том, что негосударственные группы или преступные группировки могут стоять за отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Поскольку это очень опасное оружие, и не специалист может просто убить себя.

Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

"Преступная организация или негосударственная группа не могут стоять за этой атакой. Это очень, очень трудно сделать. Для таких операций требуется высококвалифицированный специалист, потому что это очень опасное оружие, вы можете убить себя", — отметил Мирзаянов.

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По словам химика, прежде всего, для транспортировки яда должен быть особый контейнер. А активизировать его без специального технического оборудования невозможно.

Ранее член Лейбористской партии Джереми Корбин предположил, что ответственными за отравления могут быть мафиозные группы. Также он не исключил "интересы олигархов в Лондоне". Но Мирзаянов отвергает такие заявления.

"Эти теории не имеют смысла, чтобы активизировать яд, необходимо иметь огромный опыт и оборудование", —подчеркнул Мирзаянов.

Также мужчина склоняется к ранее озвученной версии, что Россия причастна к отравлению Сергея Скрипаля.

Ни одна страна не имеет таких возможностей, как Россия, так как Россия изобрела, протестовала и "вооружила" "Новичок",

— отметил химик.

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.



15 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время Россия собирается выслать из страны британских дипломатов. Министр обороны Британии Гэйвин Уильямсон порекомендовал России "заткнуться и уйти прочь", а не готовить меры на высылку российских дипломатов из Лондона.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.