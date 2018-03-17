Недержавні групи не могли отруїти Скрипаля, – розробник "Новачка"

Один із основних розробників газу "Новичок" хімік Віл Мірзаянов відкинув версії про те, що недержавні групи чи злочинні угруповання можуть стояти за отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки Юлії. Оскільки це надзвичайно небезпечна зброя, і не спеціаліст може просто вбити себе.

Про це він розповів у інтерв'ю The Guardian.

"Злочинна організація чи недержавна група не можуть стояти за цією атакою. Це дуже, дуже важко зробити. Для таких операцій потрібен висококваліфікований фахівець, бо це надзвичайно небезпечна зброя, ви можете вбити себе", – зазначив Мірзаянов.

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За словами хіміка, перш за все, для транспортування отрути має бути особливий контейнер. А активізувати її без спеціального технічного обладнання неможливо.

Раніше член Лейбористської партії Джеремі Корбін припустив, що відповідальними за отруєння можуть бути мафіозні групи. Також він не виключив "інтереси олігархів у Лондоні". Але Мірзаянов відкидає такі заяви.

"Ці теорії не мають сенсу, щоб активізувати отруту, необхідно мати величезний досвід та обладнання", – підкреслив Мірзаянов.

Також чоловік схиляється до раніше озвученої версії, що Росія причетна до отруєння Сергія Скрипаля.

Жодна країна не має таких можливостей, як Росія, оскільки Росія винайшла, протестувала і "озброїла" "Новичок",

– наголосив хімік.

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.



15 березня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що найближчим часом Росія збирається вислати з країни британських дипломатів. Міністр оборони Британії Гейвін Вільямсон порекомендував Росії "заткнутися та піти геть", а не готувати заходи у відповідь на висилку російських дипломатів з Лондона.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.