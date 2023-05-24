У россиян активизировалось движение "навреди себе и поезжай домой", – Гуменюк о потерях врага

Российским захватчикам катастрофически не хватает госпиталей. Россияне оборудуют их в гражданских помещениях на оккупированных территориях или перевозят раненый личный состав в Крым.

Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, сейчас армия России несет существенные потери на всех направлениях.

Читайте также Еще 400 оккупантов больше не будут бить своих жен: потери врага по состоянию на 24 мая

Простреливают руки или ноги

Вооруженные Силы Украины продолжают контрбатарейную борьбу.

Контрбатарейная борьба – комплекс организационных, разведывательных и огневых мер по нанесению огневым подразделениям и пунктам управления противника потерь, направленных на отказ от деятельности по назначению.

Наши бойцы каждый день находят и уничтожают новые места базирования врага. В результате успешных действий украинской армии, россияне несут колоссальные потери.

По словам Гуменюк, у оккупантов снова активизировалось движение "навреди себе и поезжай домой".

"Они пытаются прострелить себе руки или ноги, чтобы перейти в категорию 300". Затем эвакуироваться в госпиталь и постепенно доползти до "поребрика", – сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг".

Гуменюк о потерях россиян и дефиците госпиталей: смотрите видео

Потери русской армии: последние новости