Самая большая ошибка Путина: Пионтковский сказал, почему третий распад России вскоре – неизбежен

Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о предоставлении возможности получения гражданства всем этническим украинцам, в частности живущим на территории России. Оккупанты на это визжат, говорят, что это территориальные претензии к ним.

В эфире 24 Канала российский публицист из США Андрей Пионтковский отметил, что это хороший ассиметричный шаг. При этом он не меняет официальную позицию Украины и ее союзников, целью войны сейчас является восстановление территориальной целостности Украины в пределах 1991 года.

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По словам публициста, понятно, что Киев не стремится к параду украинских войск на Красной площади. Это глупо. Победа состоит в восстановлении государственной границы Украины в 1991 году. Никто не будет вмешиваться во внутренние дела России, никто туда не полезет, потому что там такое начнется, что, Боже упаси.

Рамзан Кадыров объявит свою независимость в Чечне на следующий день (после проигрыша России – 24 Канал), как и ряд республик Северного Кавказа. Мы видим, что и в Поволжье национальное движение также масштабно,

– рассказал Андрей Пионтковский.

Он предположил, что Россия будет очень долго разбираться, распадаться, потом снова собираться. Естественно, что у ряда европейских земель на территории Европейской России, населенной украинцами, возникнет идея добровольного присоединения к успешному европейскому государству, члену Европейского Союза и НАТО – к Украине. Вот это вполне реальные перспективы после поражения России.

По словам Пионтковского, произойдет третий распад России, который уже дважды откладывался:

Первое произошло в 1917 – 1918 году. Я всегда вспоминаю гениальную фразу Андрея Амарлыка (советский историк и публицист, политзаключенный – 24 канал). Он сказал, что как принятие христианства на 300 лет продлило существование Римской империи, так и принятие этой фальшивой религии коммунизма, продлило на 70 лет существование Российской империи.

Я всегда вспоминаю гениальную фразу Андрея Амарлыка (советский историк и публицист, политзаключенный – 24 канал). Он сказал, что как принятие христианства на 300 лет продлило существование Римской империи, так и принятие этой фальшивой религии коммунизма, продлило на 70 лет существование Российской империи. Второй раз она распалась в 1991 году. Но Владимир Владимирович (Путин – 24 Канал) решил, что это была, оказывается, "величайшая геополитическая катастрофа" XX века. Он подумал, если большевикам удалось все это восстановить, почему мне не удастся? Но большевики предлагали украинскому христианину не национальную украинскую идею, а торжество, справедливость, рабочие христиане во всем мире. В это многие поверили.

"А что сейчас Путин предлагает украинцам, литовцам, белорусам, армянам, азербайджанцам. "Великую Россию"? Никому вообще не нужна эта "Великая Россия". Это самая большая ошибка Путина. Ему показалось, что он может так же как и большевики все восстановить с легкостью", – заявил публицист.

Поэтому сейчас третий распад "Российской империи" неизбежен. Я думаю, что многие территории России найдут для себя спасение в этом бурном развале, в присоединении к процветающему европейскому государству,

– сообщил Андрей Пионтковский.

Он считает, что это верный вброс – о восстановлении национальных границ. Но не стоит на нем сейчас акцентировать внимание на этом этапе войны. Однако это некий месседж на будущее.

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