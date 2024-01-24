В ефірі 24 Каналу російський публіцист зі США Андрій Піонтковський зазначив, що це хороший асиметричний крок. При цьому він не змінює офіційну позицію України та її союзників, що метою війни зараз є відновлення територіальної цілісності України у межах 1991 року.

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За словами публіциста, зрозуміло, що Київ не прагне параду українських військ на Червоній площі. Це безглуздо. Перемога полягатиме у відновленні державного кордону України 1991 року. Ніхто не втручатиметься у внутрішні справи Росії, ніхто туди не полізе, бо там таке почнеться, що, Боже збав.

Рамзан Кадиров оголосить свою незалежність Чечні наступного дня (після програшу Росії – 24 Канал), як і ще низка республік Північного Кавказу. Ми бачимо, що й у Поволжі національний рух також масштабний,

– розповів Андрій Піонтковський.

Він припустив, що Росія дуже довго розбиратиметься, розпадатиметься, потім знову збиратиметься. Природно, що у цілої низки європейських земель на території європейської Росії, яка населена українцями, виникне ідея добровільного приєднання до успішної європейської держави, члена Європейського Союзу та НАТО – до України. Ось це цілком реальні перспективи після поразки Росії.

За словами Піонтковського, станеться третій розпад Росії, який вже двічі відкладався:

Перший стався у 1917 – 1918 році. Я завжди згадую геніальну фразу Андрія Амарлика (радянський історик та публіцист, політв’язень – 24 Канал). Він сказав, що як прийняття християнства на 300 років продовжило існування Римської імперії, так і прийняття цієї фальшивої релігії комунізму, продовжило на 70 років існування Російської імперії.

Я завжди згадую геніальну фразу Андрія Амарлика (радянський історик та публіцист, політв’язень – 24 Канал). Він сказав, що як прийняття християнства на 300 років продовжило існування Римської імперії, так і прийняття цієї фальшивої релігії комунізму, продовжило на 70 років існування Російської імперії. Вдруге вона розпалася 1991 року. Але Владімір Владіміровіч (Путін – 24 Канал) вирішив, що це була, виявляється, "найбільша геополітична катастрофа" XX століття. Він подумав, якщо більшовикам вдалося все це відновити, то чому мені не вдасться? Але більшовики пропонували українському християнинові не національну українську ідею, а урочистість, справедливість, робочі християни у всьому світі тощо. У це багато хто повірив.

"А що зараз Путін пропонує українцям, литовцям, білорусам, вірменам, азербайджанцям. "Велику Росію"? Нікому взагалі не потрібна ця "Велика Росія". Це найбільша помилка Путіна. Йому здалося, що він може так само як і більшовики все відновити з легкістю", – заявив публіцист.

Тому зараз третій розпад "Російської імперії" неминучий. Я думаю, що багато територій Росії знайдуть для себе порятунок у цьому бурхливому розвалі, у приєднанні до європейської держави, що процвітає,

– повідомив Андрій Піонтковський.

Він вважає, що це правильний вкид – про відновлення національних кордонів. Але не варто на ньому зараз акцентувати, на цьому етапі війни. Однак це такий собі меседж на майбутнє.

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